На 29 сентября 2025 года стоимость одного доллара США составляет 41,48 грн. Но цена национальной валюты значительно колебалась в течение последних 10 лет.

Факты ICTV узнавали, как менялся курс доллара за последние 10 лет и что повлияло на его стоимость.

Как менялся курс доллара с 2014 года

Для создания графика мы взяли стоимость одного доллара США на 15 января и 15 июня в период с 2014 до 2025 года.

2013- 2014 годы оказались достаточно тяжелыми для Украины. В этот период произошла Революция достоинства, наблюдалась нестабильная политическая и экономическая ситуации в стране. Произошла аннексия Крыма Россией, а также начались военные действия на востоке Украины. Все эти факторы спровоцировали отток капитала из Украины, а также выход иностранных инвесторов. Это спровоцировало падение национальной валюты. Именно это можно увидеть на графике. Ведь на 15 января 2014 года стоимость 1 $ составляла 7,9 грн, а уже в июне 2014 доллар вырос почти на 4 грн. 15 июня 2014 года 1 $ можно было приобрести уже за 11, 7 грн.

В течение 2015 года гривна также продолжала испытывать значительное давление и нестабильность. Росла инфляция, которая была вызвана девальвацией гривны и изменением цен на энергоресурсы. Падение национальной валюты было связано с тем, что Нацбанк неоднократно повышал ставки, чтобы стабилизировать инфляцию и привлечь иностранных инвесторов. Стоит отметить, что во всем мире наблюдалась нестабильная ситуация, что было связано с падением цен на нефть. Поэтому в начале 2015 года доллар стоил 15,8 грн, а уже в июне 2015 его стоимость выросла до 21,5 грн.

В 2016 году ситуация несколько стабилизировалась. Национальный банк продолжал сдерживать инфляцию и укреплять гривну. Именно в этот период украинская экономика начала демонстрировать признаки восстановления. Увеличился экспорт, а также стабилизировался государственный бюджет. Поэтому в январе 2016 года стоимость доллара составляла 24,2 грн, а в июне 2016 — 24,9 грн. То есть колебания курса в течение 6 месяцев почти не произошло.

В течение 2016- 2017 года стабилизировались макроэкономические показатели, а Украина выглядела достаточно привлекательно в глазах иностранных инвесторов. В этот период снизилась инфляция, улучшились показатели внешней торговли, что стабилизировало курс. В январе 2017 года стоимость доллара была 27,7 грн, а в июне 2017 — 26 грн.

В 2018 году наблюдались относительно небольшие колебания курса гривны к доллару, национальная валюта продолжала укрепляться. Это было связано с увеличением экспорта, снижением инфляции. На экономические показатели влияли торговые отношения между США и Китаем, а также повышение процентных ставок резервной системой США.

В 2019 году национальная валюта продолжала укрепляться. Однако влияли на курс доллара нестабильные торговые отношения между США и Китаем.

Каким был курс доллара 2020 года

В 2020 году ситуация для экономики Украины была не лучшей, ведь глобальная пандемия COVID-19 значительно повлияла на мировую экономику, в том числе и на Украину. В то время увеличился государственный долг из-за необходимости финансирования для борьбы с пандемией. В январе 2020 года стоимость доллара была 24,0 грн, а в июне 2020 — 26,8 грн.

Каким был курс доллара в Украине до войны

В 2021 году наблюдалось восстановление мировой глобальной экономики после пандемии COVID-19. Кроме того изменилась монетарная политика Федеральной резервной системы США. В то время начали расти цены на сырье, что повлияло на гривну. В январе 2021 года стоимость доллара составляла 28,1 грн, а в июне 2021 — 26,9 грн.

Как изменилась стоимость доллара во время войны

2022 год стал одним из самых тяжелых для украинской экономики из-за вторжения России. На начало года, еще до вторжения, курс по отношению к доллару был стабильным. Но после полномасштабного вторжения начался отток капитала и снижение спроса на национальную валюту. Нужно было покрывать дефицит бюджета через закупку оружия.

Именно в этот период Нацбанк вводит ограничения из-за военного вторжения. Также было запрещено снимать наличные в виде иностранной валюты. Нацбанк установил фиксированный курс по отношению гривны к доллару, чтобы предупредить девальвацию национальной валюты и стабилизировать ситуацию на валютном рынке. В январе 2022 года стоимость доллара составляла 27,7 грн, а в июне 2022 — 29,3 грн. В июле 2022 года Нацбанк установил новый курс — 36,6 грн.

В 2023 году Нацбанк предпринимал попытки, чтобы стабилизировать курс валют. Если сравнивать стоимость доллара в июне 2022 и в январе 2023, то она значительно выросла. 1 $ подорожал более чем на 7 грн (в июле 2022 года). Стоимость доллара в январе и июне 2023 года составила 36,6 грн (29,3 грн в июне 2022 года).

В течение 2024 года Украина продолжала получать помощь от стран-партнеров, однако война существенно влияла на национальную валюту. В январе 2024 года стоимость одного доллара составляла 37,8 грн, а в июне 2024 года — 40,7 грн. В январе 2025 года доллар стоил 42,3 грн, а в июне 2025 года — 41,5 грн.

Как менялась стоимость доллара в сентябре 2025 года

Что будет с долларом в 2025 году: анализ эксперта

Национальный банк Украины будет продолжать играть ключевую роль в стабилизации валютного рынка в 2025 году, сохраняя режим управляемой гибкости. Как отмечает Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка, этот режим предусматривает плавную адаптацию курса к фундаментальным макроэкономическим факторам, избегая резких колебаний.

Ключевые факторы, которые будут влиять на курс гривны:

Утвержденный в государственном бюджете курс доллара на уровне 45 гривен за единицу останется основным ориентиром для формирования валютных ожиданий участников рынка. Этот показатель отражает средневзвешенное значение курса, которое ожидается в течение года.

Динамика валового внутреннего продукта, инфляция и объемы международной финансовой помощи будут определяющими для стабильности гривны. Положительная динамика этих показателей будет способствовать укреплению национальной валюты.

Ход военных действий, международная политика и действия новых политических лидеров, в частности США, будут иметь значительное влияние на валютный рынок. Усиление международной поддержки Украины будет способствовать стабилизации курса гривны.

Прогноз динамики курса

— Мы на пути постепенной минимизации разницы между курсами, однако в 2025 году, скорее всего, сохранится статус-кво: официальный, курс межбанка и наличного рынка. Мы склонны считать, что в январе девальвация гривны составит максимально 0,5-1%. Однако наиболее вероятный вариант, что официальный курс будет находиться на уровне 42-42,3 грн/1$, — сказал Тарас Лесовой.

По прогнозу Тараса Лесового, в 2025 году курс гривны будет демонстрировать относительную стабильность, чередуя периоды спокойного движения с периодами активных изменений. Однако, благодаря вмешательству Национального банка и влиянию указанных факторов, значительных и непредсказуемых колебаний курса не ожидается.

