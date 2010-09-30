Облігації, валюта, земля чи нерухомість: куди краще вкласти гроші під час війни

Важливо, щоб і українці не тримали під матрацами гроші, а й мудро їх інвестували. Інвестиції можуть не лише бути вигідними сімейному бюджетові, а й підтримати економіку та Збройні сили України.

У чому нині українці зберігають свої заощадження та куди вкласти гроші, щоб заробити: в акції, облігації, нерухомість, криптовалюту або валюту? Усі варіанти дослідила журналістка Фактів ICTV Христина Гавриш.

Куди вкласти гроші, щоб заробити

Медпрацівниця Вікторія має невелику зарплату, але з кожної вона намагається відкласти бодай 10% і купити державні облігації. Вперше інвестувала в них два роки тому, але не задля прибутку.

– Стало зрозуміло, що можна так допомагати країні. Тобто не тільки донатом, а і тим, що ти вкладаєш свої кошти та допомагаєш країні відновлюватися, або допомагаєш робити зброю, – зазначила медпрацівниця Вікторія.

Після перших виплат вона зрозуміла, це ще й вигідно. Одна облігація – коштує 1 тис. грн. За рік заробити на ній можна 16%, за три роки – понад 17%, тобто вище за інфляцію.

За три роки виходить, що я на цій 1 тис. грн, яку вкладу, матимуть понад 600 гривень прибутку, – підрахувала медпрацівниця Вікторія.

Платити податки з цього прибутку не потрібно. І головне – практично жодних ризиків.

– Поки є держава, вона буде по внутрішніх облігаціях відповідати всім своїм майном. Це найнадійніший, найдохідніший, найвигідніший спосіб інвестування в гривневі інструменти, – сказав президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак.

Від початку великої війни фізичні особи, тобто звичайні українці, купили облігацій на понад 100 млрд грн.

У 15 раз більше, майже 1,5 трлн грн, наші люди тримають на депозитах. Попри те, що прибуток з них менший – приблизно 12% на рік, а з цієї суми ще доведеться сплатити податки.

– З іншого боку, у період воєнного стану Нацбанк гарантує 100% на вкладення у будь-якому банку. Цього не було і до війни. Тобто з цього погляду банківський депозит найнадійніша історія, але вона не рятує навіть від інфляції, – сказав директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина.

Найпопулярніший спосіб заощадити – купити стабільну валюту. За неофіційними даними, на руках в українців може бути понад $100 млрд. Так люди звикли рятуватися від раптових коливань гривні.

– Ці кошти залишаються в них під матрацами, десь у скриньках банківських, десь закопані, – припустив президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак.

Але долар останній рік демонструє слабкість через політику президента США Дональда Трампа. Він подешевшав щодо євро на 10 %. Цей тренд може зберегтись навіть наступного року.

– Я радив би збільшити частку євро у вашому валютному кошику. Якщо зазвичай в долари ми вкладаємо 100-80%, то зараз я зробив би євро принаймні третину або навіть половину, – сказав економіст Ілля Несходовський.

Нерухомість – ще один традиційний вид інвестицій українців. Цього не змінили навіть шалені воєнні ризики. Ціни на квартири та будинки зростають, особливо в Києві та на Заході України.

Але фахівці радять прискіпливо обирати забудовника і безперечно не вкладати гроші на етапі фундаменту.

– Тяжко спрогнозувати чи нерухомість добудується, чи здасться. Це активне інвестування в нерухомість коли ми кажемо купити котлован і чекати, – це дуже ризикова історія. Те, що було популярне останні два роки, маленькі квартири по 20-30 м біля метро. Це, те що з великою ймовірністю добудовується, – сказав директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина.

Купити нині можна й частинку квартири чи скажімо супермаркету. В Україні набувають популярності Фонди нерухомості, які давно діють на Заході.

– Якщо фонд разом зібравши кошти тисяч людей купує нерухомості, то ви купивши сертифікат маєте одну тисячну власності цього об’єкта, – зазначив Тарас Козак.

Андрій Журжій заснував перший такий фонд в Україні. Він запрацював за тиждень до повномасштабної війни. Нині компанія залучила вже 22 тис. інвесторів та 4 млрд грн. Ці гроші вкладають у комерційну нерухомість – супермаркети та торгівельні центри, приміщення здають в оренду.

– Щоб за рахунок постійного орендного доходу заробляти від якісних топових орендарів прибуток і розподіляти його серед інвесторів, – сказав засновник інвестфонду Андрій Журжій.

Прогнозують дохід 9,5% – у доларах, а інвестувати дозволяють навіть від 10 грн. Схожі фонди створюють і для охочих вкласти гроші в сільгоспугіддя. Фахівці припускають, що після війни інвестиції в чорноземи можуть вистрелити.

– Українська земля з її якістю в 4 рази дешевша, ніж в Румунії, в 10 – ніж у Польщі. Хоча якість більша. Я не ставив би, що це відразу відбудеться, але потенційно українська земля має дорожчати, – сказав директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина.

Найризикованіша інвестиція – криптовалюта. Вкладати в неї рекомендують лише ті гроші, які не шкода втратити, адже спрогнозувати курс – неможливо. Він може злетіти в тисячу разів, і впасти до нуля, бо ця валюта нічим не гарантована.

– Колись ми прийдемо до того часу, коли що біткойн, що ефір коштуватимуть один цент. Це справедлива вартість, яку назвала Урсула фон дер Ляєн – це глава Єврокомісії. Людина трошки розбирається в цьому. Проте є хайп, попит, ажіотаж, – сказав президент інвестиційної групи Універ Тарас Козак.

Головне правило — розділяйте інвестиції, щоб захиститися від ризиків. У час війни особливо важливо не тримати гроші під матрацом, а мудро їх вкладати.

Це не лише збереже сімейний бюджет, а й підтримає економіку країни — а значить, і українську армію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.