Обмен ракетами, угрозы и жертвы. На Ближнем Востоке не утихает противостояние
На Ближнем Востоке не улучшается ситуация с безопасностью. Израиль и Палестина готовятся к серьезному противостоянию, обострение уже назвали крупнейшим с 2014-го года.
Стороны начали скапливать военную технику возле границ и продолжают обмениваться ракетными ударами. Противостояние имеет трагические последствия, ракеты попадают в районы, где живут местные, не удается избежать жертв.
Поводом для новой волны обострения было решение суда о выселении нескольких палестинских семей из района Восточного Иерусалима. Арабов это возмутило. Тогда начались беспорядки и столкновения между ними и правоохранителями на Храмовой горе.
Читайте: Армия обороны Израиля разрушила офисы и убила лидеров военной разведки ХАМАС
В эскалации конфликта обе стороны обвиняют друг друга и обмениваются угрозами. Другие страны мира призывают их прекратить противостояние.
Обострение на Ближнем Востоке
В последние дни обострилось противостояние между Израилем и исламистами из сектора Газа.
Стороны стреляют в направлении друг друга ракетами.
Подробнее о противостоянии между Израилем и Палестиной читайте на Фактах ICTV.