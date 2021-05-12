Обмен ракетами, угрозы и жертвы. На Ближнем Востоке не утихает противостояние

На Ближнем Востоке не улучшается ситуация с безопасностью. Израиль и Палестина готовятся к серьезному противостоянию, обострение уже назвали крупнейшим с 2014-го года.

Стороны начали скапливать военную технику возле границ и продолжают обмениваться ракетными ударами. Противостояние имеет трагические последствия, ракеты попадают в районы, где живут местные, не удается избежать жертв.

Поводом для новой волны обострения было решение суда о выселении нескольких палестинских семей из района Восточного Иерусалима. Арабов это возмутило. Тогда начались беспорядки и столкновения между ними и правоохранителями на Храмовой горе.

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В эскалации конфликта обе стороны обвиняют друг друга и обмениваются угрозами. Другие страны мира призывают их прекратить противостояние.

Обострение на Ближнем Востоке

В последние дни обострилось противостояние между Израилем и исламистами из сектора Газа.

Стороны стреляют в направлении друг друга ракетами.

Подробнее о противостоянии между Израилем и Палестиной читайте на Фактах ICTV.

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