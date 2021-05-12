Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

Обмін ракетами, погрози та жертви. На Близькому Сході не вщухає протистояння

На Близькому Сході не поліпшується безпекова ситуація. Ізраїль та Палестина готуються до серйозного протистояння, загострення вже назвали найбільшим з 2014-го року.

Сторони почали стягувати військову техніку до кордонів і продовжують обмінюватися ракетними ударами. Протистояння має трагічні наслідки, ракети влучають в райони, де мешкають місцеві, не вдається уникнути жертв.

Причиною нової хвилі загострення було рішення суду про виселення кількох палестинських родин з району Східного Єрусалима. Арабів це обурило. Тоді почалися заворушення та сутички між ними та правоохоронцями на Храмовій горі.

Читайте: Армія оборони Ізраїлю зруйнувала офіси та вбила лідерів військової розвідки ХАМАС

В ескалації конфлікту обидві сторони звинувачують одне одного та обмінюються погрозами. Інші країни світу закликають їх припинити протистояння.

Загострення на Близькому Сході

Останніми днями загострилося протистояння між Ізраїлем та ісламістами з Гази.

Сторони закидають одне одного ракетами.

Детальніше про протистояння між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Задля життя людей: Зеленський закликає негайно зупинити загострення на Близькому Сході
Задля життя людей: Зеленський закликає негайно зупинити загострення на Близькому Сході
Цей вибух мав статися: причини загострення між Ізраїлем і Палестиною
Цей вибух мав статися: причини загострення між Ізраїлем і Палестиною
Помер Норман Ллойд – найстаріший у світі актор і зірка Диверсанта та Сент-Елсверу
Помер Норман Ллойд – найстаріший у світі актор і зірка Диверсанта та Сент-Елсверу
Батьки вижили, дитина загинула: у Польщі українська сім’я потрапила в ДТП
Батьки вижили, дитина загинула: у Польщі українська сім’я потрапила в ДТП
Загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною: Радбез ООН скликає нараду
Загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною: Радбез ООН скликає нараду
У Британії 9-річного футболіста вбила блискавка на полі
У Британії 9-річного футболіста вбила блискавка на полі
Армія оборони Ізраїлю зруйнувала офіси та вбила лідерів військової розвідки ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю зруйнувала офіси та вбила лідерів військової розвідки ХАМАС
Ракетний обстріл Тель-Авіва: є жертва, десятки поранених
Ракетний обстріл Тель-Авіва: є жертва, десятки поранених
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка