Обмін ракетами, погрози та жертви. На Близькому Сході не вщухає протистояння

На Близькому Сході не поліпшується безпекова ситуація. Ізраїль та Палестина готуються до серйозного протистояння, загострення вже назвали найбільшим з 2014-го року.

Сторони почали стягувати військову техніку до кордонів і продовжують обмінюватися ракетними ударами. Протистояння має трагічні наслідки, ракети влучають в райони, де мешкають місцеві, не вдається уникнути жертв.

Причиною нової хвилі загострення було рішення суду про виселення кількох палестинських родин з району Східного Єрусалима. Арабів це обурило. Тоді почалися заворушення та сутички між ними та правоохоронцями на Храмовій горі.

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В ескалації конфлікту обидві сторони звинувачують одне одного та обмінюються погрозами. Інші країни світу закликають їх припинити протистояння.

Загострення на Близькому Сході

Останніми днями загострилося протистояння між Ізраїлем та ісламістами з Гази.

Сторони закидають одне одного ракетами.

Детальніше про протистояння між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.

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