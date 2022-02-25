Обстрелы в Мариуполе, бои в Херсоне и потери боевиков: что происходит в Украине

Российские оккупанты обстреливают в Ахтырке мирных жителей системами залпового огня Ураган. Снаряды Российской Федерации попали в детский сад. Погибли три мирных жителя, еще 17 детей ранены, а трое — в тяжелом состоянии.

Ураган – это не высокоточное оружие, а его использование против гражданского населения – запрещено.

— Россияне начали стрелять по стране крылатыми ракетами и еще стреляют по нам ураганами. Она только угроза не только мирному и гражданскому населению. Это несет угрозу вообще существованию газопроводов Украины, — сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Несмотря на все события, за эти два дня Россия потеряла 2,8 тыс. оккупантов, из них более 1 тыс. боевиков только за сегодня. Такие потери понесли российские нападающие, сообщают Сухопутные войска Украины.

Такие существенные потери военнослужащих за такой период боевых действий у России не было за все время ни в одном из вооруженных конфликтов, которые начинала страна-агрессор.

На Полесье российские оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении Киева, противник водит по отдельным направлениям вторые эшелоны группировок.

В Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям. На юге и Николаевщине готовятся к отпору прорвавшихся со стороны Херсона российских боевиков. Во время этого наступления наши военные разбомбили колонну российских оккупантов в селе Великие Копани под Херсоном.

Накануне воины отстояли его и отогнали врага на левый берег Днепра. Однако ночью и утром оккупанты применили авиацию и грады, прорвав оборону.

Под обстрелы попали жилые дома на востоке Украины, мост через реку Северский Донец в населенном пункте Счастье разрушен. Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Наши военные остановили продвижение врага.

Украинская система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и по меньшей мере два самолета. Под Винницей сбили российский вертолет, а двух пилотов разыскивают.

Городской совет принял решение развести мосты на неопределенный срок, о чем сообщил городской глава Херсона Александр Сенкевич, поэтому людей в городе просят как можно скорее вернуться в дома и не выходить на улицу.

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