Обстріли у Маріуполі, бої у Херсоні та втрати бойовиків: що відбувається в Україні

Російські окупанти обстрілюють в Охтирці мирних жителів системами залпового вогню Ураган. Снаряди Російської Федерації влучили у дитячий садочок. Загинули троє мирних жителів, ще 17 дітей поранені, а троє – у тяжкому стані.

Ураган – це не високоточна зброя, а її використання проти цивільного населення – заборонено.

– Росіяни почали стріляти по країні крилатими ракетами та ще й стріляють по нас ураганами. Вона лише загрозу не лише для мирного й цивільного населення. Це несе загрозу взагалі для існування газопроводів України, – повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Попри всі події, за ці два дні Росія втратила 2,8 тис. окупантів, з них понад 1 тис. бойовиків лише за сьогодні. Таких втрат зазнали російські нападники, повідомляють Сухопутні війська України.

Таких суттєвих втрат військовослужбовців за такий період бойових дій Росія не зазнавала за весь час у жодному зі збройних конфліктів, які розпочинала країна-агресор.

На Поліссі російські окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку Києва, противник водить на окремих напрямках другі ешелони угруповань.

У Маріуполі тривають бойові дії за всіма напрямками. На півдні та Миколаївщині готуються до відсічі російських бойовиків, які прорвалися з боку Херсона. Під час цього наступу наші військові розбомбили колону російських окупантів у селі Великі Копані під Херсоном.

Напередодні наші воїни відстояли його та відігнали ворога на лівий берег Дніпра. Однак вночі та зранку окупанти застосували авіацію та гради, проправши оборону.

Під обстріли потрапили житлові будинки на сході України, міст через річку Сіверський Донець у населеному пункті Щастя зруйнований. Підрозділи морської піхоти закріпилися на правому березі річки Кальміус. Наші військові зупинили просування ворога.

Українська система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та щонайменше два літаки. Під Вінницею збили російський гелікоптер, а двох пілотів розшукують.

Міська рада ухвалила рішення розвести мости на невизначений термін, про що повідомив міський глава Херсона Олександр Сєнкевич, тому людей у місті просять якомога швидше повернутися до домівок та не виходити на вулицю.

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