Oceanman: как украинцы готовятся к соревнованиям по плаванию на открытой воде

В эти выходные в Италии на озере Орта состоятся самые масштабные и самые популярные соревнования в мире по плаванию на открытой воде – Oceanman.

Готовятся к марафону и украинцы. Причем спортсмены далеко не все. Есть такие, кто только год назад научился плавать. А теперь ныряет в глубокие озера и плывет дистанции, которые раньше и пробежать не мог.

Кстати, журналистка Фактов Наталья Луценко – среди таких. И уже в эти выходные поплывет за своим личным рекордом.

Подготовка проходит так: подъем даже в выходной в 6 утра. Но дальше не чашка кофе, а упражнения на открытом воздухе. Растяжка мышц, суставов и подготовка к энергичному заплыву. Без разогрева – риск судорог и даже травм. Далее – 20 минут на то, чтобы одеть гидрокостюм и подготовить инвентарь.

Гидрокостюм – это не обязательное условие на соревнованиях. Но он добавляет скорости и помогает лучше держаться на воде. Их не всегда позволяют одеть на соревнованиях, об этом сообщат в день заплыва. Все зависит от погоды.

Читайте: Украинские десантники победили на соревнованиях в Шотландии

Безопасность в воде гарантируют специальные буйки. Если пловцу станет плохо, этот оранжевый шарик – первый помощник, чтобы отдохнуть. Самое главное – правильно начать. На официальном старте в Италии заходить в воду будут сотни людей одновременно.

Все советы от тренера нарабатывают здесь и сейчас. Только такая подготовка поможет преодолеть водный марафон. Главная задача для любителей – наплавать километры. Минимум 3 тыс. м/час.

Организаторы итальянского заплыва шокированы, что украинские любители такие активные. Украинцы готовы платить за участие до 100 евро. Потому что привлекает не просто заплыв, но и атмосфера, которая слегка напоминает летний лагерь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что призер чемпионата мира по плаванию умер в 26 лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.