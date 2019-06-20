Oceanman: як українці готуються до змагань з плавання на відкритій воді

Цими вихідними в Італії на озері Орта відбудуться наймасштабніші та найпопулярніші змагання у світі з плавання на відкритій воді – Oceanman.

Готуються до марафону й українці. Причому спортсмени далеко не всі. Є такі, хто лише рік тому навчився плавати. А тепер пірнає у глибокі озера і пливе дистанції, які раніше і пробігти не міг.

До речі, журналістка Фактів Наталя Луценко – серед таких. І вже цими вихідними попливе за своїм особистим рекордом.

Підготовка триває так: підйом навіть у вихідний о 6 ранку. Але далі не чашка кави, а вправи на відкритому повітрі. Розтяжка м’язів, суглобів та підготовка до енергійного запливу. Без розігріву – ризик судом та навіть травмувань. Далі – 20 хвилин на те, щоб одягнути гідрокостюм та підготувати інвентар.

Гідрокостюм – це не обов’язкова умова на змаганнях. Але він додає швидкості і допомагає краще триматися на воді. Їх не завжди дозволяють одягнути на змаганнях, про це повідомлять у день запливу. Все залежить від погоди.

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Безпеку у воді гарантують спеціальні буйки. Якщо плавцеві стане зле, ця помаранчева кулька – перший помічник, щоб перепочити. Найголовніше – правильно почати. На офіційному старті в Італії заходитимуть у воду сотні людей одночасно.

Усі поради від тренера напрацьовують тут і зараз. Лише така підготовка допоможе здолати водний марафон. Головне завдання для аматорів – наплавати кілометри. Мінімум 3 тис. м/год.

Організатори італійського запливу шоковані, що українські аматори такі активні. Українці готові платити за участь до 100 євро. Бо приваблює не просто заплив, а й атмосфера, яка злегка нагадує літній табір.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що призер чемпіонату світу з плавання помер у 26 років.

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