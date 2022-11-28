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Факти / Відео / Україна

Одна з найважливіших перемог: як ЗСУ звільняли Херсон від окупантів

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Звільнення Херсону, без сумніву, увійде в історію як одна з важливих перемог у війні з Росією. Щодня стає відомо дедалі більше подробиць про те, як ЗСУ вибивали окупантів з населених пунктів Херсонщини.

Українські військові поділилися розповіддю, як точилися тяжкі бої поблизу села Брускинське.

Брускинське – невеличке село на Херсонщині, позиції поблизу якого мали важливе стратегічне значення. Ще тиждень тому воно було окуповане. Зараз у селі лишилися тільки бруд, сміття, розкидані речі, набої – адже росіяни втікали настільки швидко, що одна з їхніх “духовних скреп” Своїх не кидаємо повністю тріснула.

Противник уникав прямого протистояння, закидаючи українських військовослужбовців різними видами снарядів, але все марно:

– Спочатку нас хотіли відтиснути вогнем з підствольних гранатометів, наводили артилерію, але хлопці стійко трималися і так само відповідали. Після однієї нашої вдалої контратаки в їхню сторону вони вже відійшли зовсім далеко, – розповідає військовослужбовець ЗС України Тарас.

Після того як українські військові зайняли позиції, росіяни здійснили кілька спроб знищити наших захисників, але і тут їх спіткала невдача.

Відступаючи, ворог намагався знищити свою техніку, але навіть це російській армії не вдалося.

Разом з уцілілою технікою та цілими складами зброї армія РФ залишила по собі величезну кількість доказів своїх воєнних злочинів.

За словами військовослужбовців України, для ЗСУ війна продовжується в активному і позитивному характері. Наші герої просуваються  далі, відбиваючи окупантів, поки ворог не може впоратися зі своїми завданнями та відходить на інші позиції.

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