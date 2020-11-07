Одежда от желтухи новорожденных и водородная энергетика: изобретения на Sikorsky Challenge

В Киевском Политехе — девятый год подряд стартовал фестиваль изобретений Sikorsky Challenge. Здесь молодые ученые со всей Украины представляют свои разработки и ищут инвесторов.

В этом году фестиваль проходит в онлайн-формате. Традиционно проекты будут оценивать по четырем категориям: лучшая идея, технологическое решение проблемы, соответствует ли проблемам рынка и на какой стадии инвестор начнет получать прибыль. Высокотехнологичные компании уже отслеживают новейшие изобретения и готовы вкладывать деньги.

Уникальный костюм, который будет спасать новорожденных от желтухи, разработал инженер из Николаева. Это мягкое одеяльце внутри которой есть светодиодные лампы. Они безболезненно окутывают ребенка лечебным цветным светом. И, как утверждает изобретатель, за считанные дни симптомы исчезают.

Сразу две проблемы экологическую и экономическую планирует решить изобретатель Игорь Ночниченко. Он занимается изучением водородной энергетики. Снизить себестоимость водорода и повысить эффективность его получения предлагает с помощью механотронного устройства для генерации водородного топлива.

Победителям после окончания карантина обещают поездку в Китай, а также вывести их проекты на широкие рынки.

Изобретение харьковских врачей

Харьковские врачи придумали как спасать жизни больных Covid-19 обычным полиэтиленовым пакетом. Метод, которым в 90-е спасли жизни сотен пациентов, пригодился и сейчас, при критической нехватке аппаратов искусственной вентилияции легких в Украине.