Одяг від жовтяниці немовлят і воднева енергетика: винаходи на Sikorsky Challenge

У Київському Політеху – дев’ятий рік поспіль стартував фестиваль винаходів Sikorsky Challenge. Тут молоді вчені з усієї України представляють свої розробки і шукають інвесторів.

Цього року фестиваль проходить в онлайн-форматі. Традиційно проекти оцінюватимуть за чотирма категоріями: краща ідея, технологічне вирішення проблеми, чи відповідає проблемам ринку і на якій стадії інвестор почне отримувати прибуток. Високотехнологічні компанії вже відстежують новітні винаходи і готові вкладати гроші.

Унікальний костюм, який рятуватиме новонароджених від жовтяниці, розробив інженер з Миколаєва. Це м’якенька ковдрочка всередині якої є світлодіодні лампи. Вони безболісно огортають дитину лікувальним кольоровим світлом. І, як стверджує винахідних, за лічені дні симптоми зникають.

Відразу дві проблеми екологічну та економічну планує вирішити винахідник Ігор Ночніченко. Він займається вивченням водневої енергетики. Знизити собівартість водню та підвищити ефективність його отримання пропонує за допомогою механотронного пристрою для генерації водневого палива.

Переможцям після закінчення карантину обіцяють поїздку до Китаю, а також вивести їхні проекти на широкі ринки.

Винахід харківських лікарів

Харківські лікарі придумали як рятувати життя хворих на Covid-19 звичайним поліетиленовим пакетом. Метод, яким в 90-ті врятували життя сотен пацієнтів, став в нагоді й нині, за умови критичної нестачі апаратів штучної вентиліяції легенів в Україні.