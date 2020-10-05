Обнаженные торсы и соблазнительные взгляды: украинские писатели снялись в откровенной фотосессии

13 украинских писателей приняли участие в откровенной фотосессии, фотографии которой войдут в особый литературный календарь. В частности к этому присоединились Валерий Ананьев, Павел Матюша и Сергей Жадан.

По замыслу организаторов, календарь с эффектными и провокационными фото писателей будет мотивировать читать по одной книге украинских авторов в месяц.

Моделей для календаря подбирали по принципу разножанровости в литературной деятельности. Это в основном новые имена для широкой общественности, но уже лауреаты премий.

Всего на создание такого календаря литературное агентство вдохновили австралийские пожарные, которые традиционно выпускают свои календари с голыми торсами, кенгуру и коалами.

Литературный календарь будет напечатан в количестве 50 тыс. экземпляров. Деньги с его продажи пойдут на закупку книг для библиотек.

Также недавно в онлайн-формате прошел Международный фестиваль Книжный Арсенал.

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