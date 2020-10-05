Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Обнаженные торсы и соблазнительные взгляды: украинские писатели снялись в откровенной фотосессии

13 украинских писателей приняли участие в откровенной фотосессии, фотографии которой войдут в особый литературный календарь. В частности к этому присоединились Валерий Ананьев, Павел Матюша и Сергей Жадан.

По замыслу организаторов, календарь с эффектными и провокационными фото писателей будет мотивировать читать по одной книге украинских авторов в месяц.

Моделей для календаря подбирали по принципу разножанровости в литературной деятельности. Это в основном новые имена для широкой общественности, но уже лауреаты премий.

Всего на создание такого календаря литературное агентство вдохновили австралийские пожарные, которые традиционно выпускают свои календари с голыми торсами, кенгуру и коалами.

Литературный календарь будет напечатан в количестве 50 тыс. экземпляров. Деньги с его продажи пойдут на закупку книг для библиотек.

Также недавно в онлайн-формате прошел Международный фестиваль Книжный Арсенал.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Календарь праздников на октябрь 2020
Календарь праздников на октябрь 2020
Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Календарь церковных праздников на октябрь 2020
Календарь церковных праздников на октябрь 2020
День ангела Николая: поздравления в СМС и открытках
День ангела Николая: поздравления в СМС и открытках
Международный день врача: какие праздники 5 октября
Международный день врача: какие праздники 5 октября
В Украине впервые отмечают День территориальной обороны
В Украине впервые отмечают День территориальной обороны
День трезвости и борьбы с алкоголизмом: какой праздник сегодня, 3 октября
День трезвости и борьбы с алкоголизмом: какой праздник сегодня, 3 октября
Календарь государственных праздников на 2020 год
Календарь государственных праздников на 2020 год

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка