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Оголені торси та спокусливі погляди: українські письменники знялись у відвертій фотосесії

13 українських письменників взяли участь у відвертій фотосесії, світлини якої увійдуть до особливого літературного календаря. Зокрема до цього долучилися Валерій Ананьєв, Павло Матюша та Сергій Жадан.

За задумом організаторів, календар з ефектними та провокаційними фото письменників мотивуватиме читати по одній книжці українських авторів на місяць.

Моделей для календаря підбирали за принципом різножанровості в літературній діяльності. Це здебільшого нові імена для широкого загалу, але вже лауреати премій.

Загалом на створення такого календаря літературну агенцію надихнули австралійські пожежники, які традиційно випускають свої календарі з голими торсами, кенгуру та коалами.

Літературний календар буде надрукований в кількості 50 тис. примірників. Гроші з його продажу підуть на закупівлю книжок для бібліотек.

Також нещодавно в онлайн-форматі пройшов Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал.

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