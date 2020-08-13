Книжный арсенал назвал победителей конкурса дизайна книг 2020 года

Международный фестиваль Книжный Арсенал в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и фонда Buchkunst назвал победителей всеукраинского конкурса Лучший книжный дизайн.

В этом году самые красивые книги выбирали в пятый раз, а церемония награждения впервые состоялась в формате онлайн-трансляции.

Гран-при конкурса получило издание ЗНАК. Українські товарні знаки 1960–1980.

Устроители и автора, дизайн, верстка, фото: В,Н,А коллектив (Ульяна Быченкова, Ника Кудинова, Алена Соломадина). Издательство: IST Publishing.

Издание также победило в номинации Визуальная книга.

Победителей также было избрано в пяти номинациях: книги для чтения, визуальная книга, детская книга, утилитарная книга и эксперимент.

Номинация Книга для чтения

Издание Креативність та інші фундаменталізми

Автор: Паскаль Гилен

Издательство: IST Publishing, Перевод: Оксана Смерек. Литературная редакция и коррекция Ирина Троскот. Дизайн и верстка: Миша Букша. Реализован при поддержке Flanders Literature и Андрея Божко.

Номинация Детская книга

Издание Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи

Авторы: Екатерина Михалицина, Станислав Дворницький. Издательский дом: Портал. Макет и верстка студии seri/graph.

Ответственный редактор: Олеся Мамчич. Литературый редактор: Богдана Матияш. Корректор: Жанна Капшук. Художественный редактор: Олег Грищенко. Технический редактор: Алексей Кобзарь. Главный редактор: Анна Процук.

Номинация Утилитарная книга

Серия переводов. История и теория фотографии и искусства

Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії

Автор: Джон Тегг

Вогонь бажання: зародження фотографії

Автор: Джеффри Бетчен

Издательство: Родовид. Печать: Мастер книг. Дизайн: Алена Соломадина. Верстка: Павел Сачек, Иван Кушпель. Источники иллюстраций: Мария Панченко, Анастасия Белоусова. Руководитель проекта: Лидия Лихач.

Номинация Эксперимент

издание Blindman

Издательство IST Publishing.

Авторы проекта — Владимир Гавриш, Андрей Беницкий. Организатор проекта: Благотворительный Фонд Художественный арсенал. Реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Кроме победителей конкурса, в короткий список вошли:

Издание Вишиваний. Король України. Лібрето опери

Сергей Жадан. Печать: Мастер книг по заказу БФ Украина ХХ, почетного консула Республики Австрия в Украине Всеволода Кожемяка. Продюсирование проекта: Александра Саенко. Дизайн: Ольга Жук, Надежда Кельм (Zhuk&Kelm).

Издание Лицар, дама, авангард. Розмова Валентини Клименко з Жаном-Клодом Маркаде

Автор текста: Валентина Клименко. Дизайнер: Алена Соломадина. Редактор: Анастасия Белоусова. Литературный редактор: Ярина Цымбал. Корректором Татьяна Ватажишина. Подготовила иллюстрации к печати: Яна Старик. Главный редактор: Лидия Лихач. Издательство: Родовид.

Издание Оптика Бога

Издательство Старого Льва. Главный редактор: Марьяна Савка. Иллюстрации, художественное оформление: Творческая мастерская Аграфка (Романа Романишин, Андрей Лесив). Ответственный редактор: Ольга Горба. Художественный редактор: Назар Гайдучик.

Издание Шварценеггер — мій кумир

Сергей Мельниченко. Издательство MOKSOP. Составитель, разработчик концепции, редактор: Сергей Лебединский. Фотографии: Сергей Мельниченко. Текст: Александра Осадчая. Перевод на английский: Ольга Михнович. Дизайн: Калин Крузе/ФЛУУТ График-Дизайн/. Издание музея Харьковской школы фотографии.

Издание Микола Трох. Enfant Terrible української фотографії

Автор: Валерий Сахарук. Издательство: Stedley Art Foundation. Дизайн: Светлана Кошкина. Сканирование Игорь Окуневская, Витаустас Тацяк. Редакция: Константин Донин. Корректор: Юлия Комишаченко. Изготовлено в ООО Паблиш ПРО.

Издание Асканія-Нова

Автор: Екатерина Генрих. Издано: Совет немцев Украины в кооперации с издательством Основы. Автор текстов и иллюстраций: Екатерина Генрих. Литературная редактор: Елена Подорожня. Верстальщики: Дмитрий Денищик, Галина Букша. Редактора издания: Надя Червинская, Анастасия Денисенко.

Издание Історія, яку розповіла Жука

Автор: Грася Олейко. Издательство Старого Льва. Главный редактор: Марьяна Савка. Литературная редактор: Наталья Малетич. Художественный редактор: Назар Гайдучик. Корректор: Анастасия Ефремова.

Издание Історія брехні. Як ми обманюємося

Автор: Марина Кафтан. Издательский дом Портал. Художественное оформление: Елена Старанчук. Ответственный редактор: Олеся Мамчич. Литературный редактор: Богдана Матияш. Корректор: Жанна Капшук. Художественный редактор: Олег Грищенко. Технический редактор: Алексей Кобзарь. Главный редактор: Анна Процук.

Издание Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор

Авторы: Андрей Достлев, Лия Достлева. Издательство: Родовид. Изображения и текст: Андрей Достлев, Лия Достлева. Верстка: Андрей Достлев.

Издание Дневник 1937

Самиздат. Составил: Павел Дорогой. Дневники взяты с сайта: prozhito.org. Печать: ПромАрт.

Победители конкурса войдут в коллекцию Самые красивые книги мира и примут участие в конкурсе Фонда Buchkunst между книг с лучшим дизайном со всего мира.

Жюри выбирало победителей и короткий список из 160 заявителей — это рекордное количество заявителей за всю историю конкурса. К участию в конкурсе украинские издательства подавали книги, которые были напечатаны в период с мая 2019 по июль 2020.

Подарки и призы финалистам и победителям предоставили партнеры конкурса. Финалисты получили блокноты Art collection от Moleskine в Украине, а победители — проживание в пятизвездочном отеле от Premier Hotel Odesa и сертификаты на консультации юридической компании Arzinger.

Победитель Гран-при получил графический планшет Wacom Intuos M с Bluetooth от компании Wacom Украины. Художественный арсенал подготовил для победителя Гран-при концептуальную статуэтку конкурса (дизайн: Лера Гуевская, исполнение: Сергей Бородин) и уникальную маску для Instagram.

Goethe-Institut в Украине предоставил паушальное покрытие транспортных расходов для посещения Франкфуртской книжной ярмарки для человека, который сделал наибольший вклад в художественное воплощение книжки-победителя, а также 6-дневной входной билет на Франкфуртскую книжную ярмарку для издателя и дизайнера.

Трансляция проходила вживую из Мистецкого арсенала. Посмотреть запись церемонии награждения можно на Facebook страницах и сайте Арсенала, а также на страницах партнеров — Goethe-Institut Ukraine и медиапартнера конкурса Факты ICTV.