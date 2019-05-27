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Факты / Видео / Украина

Окопы как непроходимое болото: бойцы ООС о ситуации на передовой

На передовой накануне обошлось без потерь.

За день враг атаковал трижды.

Обильные ливни превращают окопы украинских военных почти в непроходимое болото. Каждый шаг здесь дается с трудом, ведь в берцах, резиновых сапог, или “Таланах” налипает по несколько килограммов грязи.

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Боевики не оставляют попыток прорыва украинской обороны, пытаясь выявить слабые места. Каждый день на передовой – это борьба с провокациями врага.

К слову, боевики стягивают на передовую гусеничную технику.

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