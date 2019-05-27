Окопы как непроходимое болото: бойцы ООС о ситуации на передовой
На передовой накануне обошлось без потерь.
За день враг атаковал трижды.
Обильные ливни превращают окопы украинских военных почти в непроходимое болото. Каждый шаг здесь дается с трудом, ведь в берцах, резиновых сапог, или “Таланах” налипает по несколько килограммов грязи.
Смотрите: Разминирование Донбасса: как работают саперы и сколько нужно времени
Боевики не оставляют попыток прорыва украинской обороны, пытаясь выявить слабые места. Каждый день на передовой – это борьба с провокациями врага.
К слову, боевики стягивают на передовую гусеничную технику.
2019-05-27
Теги: Донбасс, Новини ООС відеоЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.