Окопи як непрохідне болото: бійці ООС про ситуацію на передовій

На передовій напередодні обійшлося без втрат.

Загалом ворог атакував тричі.

Рясні зливи перетворюють окопи українських військових на майже непрохідне болото. Кожен крок тут дається з труднощами, адже до берців, гумових чоботів, чи “Таланів” налипає по кілька кілограмів багнюки.

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Бойовики не полишають спроб прориву української оборони, намагаючись виявити слабкі місця. Кожен день на передовій – це боротьба із провокаціями ворога.

До слова, бойовики стягують на передову гусеничну техніку.

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