Окупанти не захопили Лиман, за місто тривають запеклі бої – Маляр

Російські окупанти не захопили Лиман у Донецькій області, за місто тривають запеклі бої. Доки не завершиться певний етап операції, некоректно говорити про якісь остаточні результати та робити висновки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона пояснила, що якась частина певного населеного пункту може тимчасово перебувати під контролем однієї сторони, але під час бою ситуація може змінюватися.

– Ще зарано робити остаточні висновки. Але однозначно можна сказати, що ситуація дійсно складна. Противник сильний, але і ЗСУ теж сильні, тому відбуваються запеклі бої, – зауважила Маляр.

Також вона прокоментувала, як ймовірне захоплення Лимана російськими окупантами може посилити їхні позиції на Донбасі. Ганна Маляр наголосила, що це дуже комплексне питання. Тому міряти лише одним Лиманом спроможність російських військ не варто.

– Якщо дивитися повністю картину щодо Сходу України та зважувати співвідношення сил та всіх факторів, які впливають на спроможність російської армії, то не можна робити висновок лише по одному населеному пункті. Тому що факторів дуже багато. Крім того, що може бути певна вигідна географічна позиція або вигідний залізничний вузол у випадку Лимана, потрібно ще розуміти, що мусять бути шляхи доставлення провіанту, паливно-мастильних матеріалів, налагоджена логістика, відповідний морально-психологічний стан російського війська, з яким зараз проблеми, – додала вона.

Крім того, Ганна Маляр прокоментувала недавній інформаційний вкид про те, що у Кремлі начебто знову обговорюють можливий штурм Києва.

Вона зауважила, що паніка була посіяна дуже серйозна. Але наразі в України немає інформації, яка би свідчила про можливий прямо сьогодні наступ.

Однак потрібно розуміти, що загроза і Києву, і всій території України є постійно. Водночас Маляр не виключає, що подібні нагнітання вигідні ворогу, який і може в тестовому режимі запускати таку інформацію.

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