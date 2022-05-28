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Факты / Мир / Росія

В Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева: почему повторное наступление маловероятно

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
В Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева: почему повторное наступление маловероятно

В Кремле вновь обсуждают возможный штурм Киева и надеются на полномасштабную победу в войне до начала осени.

Об этом пишет российское оппозиционное издание Медуза со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, один из которых работает в Администрации президента Российской Федерации (АП РФ).

Издание отмечает, что во внутриполитическом блоке АП РФ — на фоне продвижения российских войск на Донбассе — снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев “довести войну в Украине до победы”.

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“Программой-минимум” для “объявления победы” в конце мая в Кремле считают взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей. В то время как “программой-максимум” по-прежнему называется взятие под контроль Киева.

По словам собеседников Медузы в Кремле, высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели.

— Мы все равно их (украинцев. — Ред.) доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится, — заявил один из источников издания.

По словам собеседников Медузы, подобные настроения распространились не только в Кремле, но и в руководстве правящей партии в РФ Единая Россия.

Издание отмечает, что их источникам неизвестно, как именно сейчас оценивают перспективы наступления на Киев в руководстве Минобороны РФ.

При этом издание замечает, что в этом смысле у российского руководства остается пространство для маневра: например, на войну могут быть массово отправлены срочники. Сообщения об участии и гибели срочников появляются с начала вторжения, но, по данным военных экспертов, это довольно редкое явление.

— Пока воюют в основном контрактники. Их хватает для относительно медленного продвижения (по Украине. — Ред.). Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия, — сказал близкий к АП РФ источник Медузы.

Он добавил, что всеобщей мобилизации в России ждать не стоит: в Кремле опасаются идти на такой шаг, так как он может ударить по рейтингу властей и лично Владимира Путина.

Кроме того, в Кремле сомневаются, что западные страны продолжат масштабно поддерживать Украину финансами и вооружением, если война затянется.

Вероятность повторного наступления врага на Киев

В конце мая появились сообщения, что на северных границах Украины, в частности на границе Черниговской и Сумской областей, стягиваются российские войска, о чем в своей статье написало издание The Washington Post.

На нее отреагировали украинские власти, включая Минобороны, МВД и Офис президента Украины.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не стоит поддаваться панике из-за статей в иностранных СМИ. При этом она отметила существующие риски, в частности, и ракетных ударов, и использования территории Беларуси и Приднестровского региона Молдовы, для атак на Украину.

– Все эти риски есть, потому что продолжается война, – объяснила она.

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В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что в приграничных областях севера Украины усилен режим военной службы.

По словам замглавы МВД, в настоящее время не наблюдается накопления ударных группировок российских сил на границах Беларуси. Впрочем, он отметил, что более компетентную оценку могут дать военные.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя вероятность нападения со стороны Беларуси, сказал, что вероятность нападения с севера на Украину остается, что ставит под угрозу украинскую столицу, однако призвал не поддаваться панике и информационным вбросам в сети.

Михаил Подоляк, другой советник руководителя Офиса президента, заявил, что попытки атаки на Украину армией Беларуси окончатся самоубийством для белорусских военных и концом правления Александра Лукашенко.

В комментарии Фактам ICTV военный обозреватель Олег Стариков рассказал, что повторное наступление Вооруженных сил РФ с северных границ Украины является маловероятным.

– Если коротко, это маловероятно. Почему? Потому что после первого этапа войны, в котором они потерпели поражение и вывели войска… После этого они наметили направление главного удара – это Восток и Юг, – сказал он.

По его мнению, у российских войск пока нет достаточного количества личного состава, чтобы осуществлять такое наступление на Севере. Это, в частности, можно видеть по Харьковской области, где у российской армии нет сил для удержания позиций.

К тому же Олег Стариков считает, что украинские силы обороны готовят, в частности, силы территориальной обороны, которые уже имеют более налаженную систему организации, в отличие от того, как это было в первые дни войны.

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Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Медуза
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