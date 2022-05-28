В Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева: почему повторное наступление маловероятно

Май, 27 в 21:18

В Кремле вновь обсуждают возможный штурм Киева и надеются на полномасштабную победу в войне до начала осени.

Об этом пишет российское оппозиционное издание Медуза со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, один из которых работает в Администрации президента Российской Федерации (АП РФ).

Издание отмечает, что во внутриполитическом блоке АП РФ — на фоне продвижения российских войск на Донбассе — снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев “довести войну в Украине до победы”.

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“Программой-минимум” для “объявления победы” в конце мая в Кремле считают взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей. В то время как “программой-максимум” по-прежнему называется взятие под контроль Киева.

По словам собеседников Медузы в Кремле, высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели.

— Мы все равно их (украинцев. — Ред.) доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится, — заявил один из источников издания.

По словам собеседников Медузы, подобные настроения распространились не только в Кремле, но и в руководстве правящей партии в РФ Единая Россия.

Издание отмечает, что их источникам неизвестно, как именно сейчас оценивают перспективы наступления на Киев в руководстве Минобороны РФ.

При этом издание замечает, что в этом смысле у российского руководства остается пространство для маневра: например, на войну могут быть массово отправлены срочники. Сообщения об участии и гибели срочников появляются с начала вторжения, но, по данным военных экспертов, это довольно редкое явление.

— Пока воюют в основном контрактники. Их хватает для относительно медленного продвижения (по Украине. — Ред.). Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия, — сказал близкий к АП РФ источник Медузы.

Он добавил, что всеобщей мобилизации в России ждать не стоит: в Кремле опасаются идти на такой шаг, так как он может ударить по рейтингу властей и лично Владимира Путина.

Кроме того, в Кремле сомневаются, что западные страны продолжат масштабно поддерживать Украину финансами и вооружением, если война затянется.

Вероятность повторного наступления врага на Киев

В конце мая появились сообщения, что на северных границах Украины, в частности на границе Черниговской и Сумской областей, стягиваются российские войска, о чем в своей статье написало издание The Washington Post.

На нее отреагировали украинские власти, включая Минобороны, МВД и Офис президента Украины.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не стоит поддаваться панике из-за статей в иностранных СМИ. При этом она отметила существующие риски, в частности, и ракетных ударов, и использования территории Беларуси и Приднестровского региона Молдовы, для атак на Украину.

– Все эти риски есть, потому что продолжается война, – объяснила она.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что в приграничных областях севера Украины усилен режим военной службы.