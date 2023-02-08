Олег Скрипка: У украинцев повысился IQ, играешь концерт – и тебя слушают

Украинский музыкант и лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка рассказал о запрете исполнять песни о Бандере в ряде стран. Артист также поделился своими наблюдениями касательно украинцев — они сильно изменились за год войны.

— Интересный факт — песня Батько наш Бандера идет на ура в моем ранжировании. Я проехался по всему миру, и в трех странах ее запретили исполнять со сцены. Речь идет о Германии, Польше и Швеции. Для концертов мы сотрудничаем с мэрией. Они очень просят, чтобы со сцены не звучала эта песня, — заявил Олег.

Также музыкант отметил, что за год войны его слушатели на концертах заметно изменились.

— Когда мы говорим о культуре — речь идет о содержимом. В шоубизе содержимого нет, там только этикетка. Мне всегда было больно смотреть, что публика не смотрит на содержимое, а только на этикетку. Когда я сейчас приезжаю на концерты, у меня ощущение, что IQ у украинцев повысилось. Скорее всего, на это повлияла война. Когда ты играешь концерт, то видишь, что тебя слушают, — добавил артист.

В сентябре отменили концерт ВВ в Германии — тогда Олег заявил, что это все деяния Кремля, который смог повлиять на решение.

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