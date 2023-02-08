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Олег Скрипка: В українців підвищився IQ, граєш концерт – і тебе слухають

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Український музикант та лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка розповів про заборону виконання пісні про Бандеру у низці країн. Артист також поділився своїми спостереженнями щодо українців – вони дуже змінилися за рік війни.

– Цікавий факт – пісня Батько наш Бандера йде на ура у моєму ранжуванні. Я проїхався по всьому світу, і у трьох країнах її заборонили виконувати зі сцени. Йдеться про Німеччину, Польщу та Швецію. Для концертів ми співпрацюємо з мерією. Вони дуже просять, щоби зі сцени не звучала ця пісня, – заявив Олег.

Також музикант зазначив, що за рік війни його слухачі на концертах помітно змінились.

– Коли ми говоримо про культуру – йдеться про зміст. У шоубізі змісту немає, там лише етикетка. Мені завжди було боляче дивитися, що публіка не дивиться на зміст, а лише на етикетку. Коли я зараз приїжджаю на концерти, маю відчуття, що IQ в українців підвищився. Ймовірно, на це вплинула війна. Коли ти граєш концерт, то бачиш, що тебе слухають, – додав артист.

У вересні скасували концерт ВВ у Німеччині – тоді Олег заявив, що це все діяння Кремля, який зміг вплинути на рішення.

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