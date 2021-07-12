Олимпиада-2020: как провожали сборную Украины в Токио

Сборную Украины провели на Олимпиаду-2020 в Токио. Летние игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Накануне каждых Олимпийских игр рождается новая почтовая марка. Это традиция проводов олимпийской сборной.

Перед отлетом украинской команды в Токио Укрпочта и Национальный олимпийский комитет осуществляют традиционную процедуру специального погашения.

На марке образца 2021-го изображено солнечный диск на фоне горы Фудзияма, а также оригами с традиционными украинскими и японскими символами.

— Она уникальная. Мы попытались совместить Японию и Украину. Например, по краям марки расположена калина и сакура, — объясняет гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Олимпиада в Токио в этом году станет для участников самой тяжелой. Прежде всего из-за отсутствия болельщиков на трибунах.

— Я хотел бы, чтобы наши олимпийцы выдержали то давление, которое будет на них психологически. Чтобы они показали лучшие результаты. Если они покажут их, то нам будет чему радоваться и гордиться, — отмечает президент НОК Украины Сергей Бубка.

Украину в Токио будут представлять 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта. Это наименьшее количество участников от страны за всю историю.

Для двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана это будут дебютные игры в качестве тренера команды по гребле на байдарках и каноэ.

Как спортсмен он четыре года назад запомнился тем, что на собственном каноэ передал нецензурный привет президенту РФ Владимиру Путину.

В этом году его команда также подготовила сюрприз.

— Мы разрисовали женскую и мужскую двойку каноэ в украинском орнаменте. Там будет также надпись Ukraine. Немного интригу мы сделали, — сказал Юрий.

На прошлых мультиспортивных стартах Жан Беленюк скандально проиграл в финале россиянину. Сейчас подготовку совмещал с обязанностями народного избранника.

— Мой конкурент, которому я тогда уступил не будет присутствовать на этих Играх. Он не получил лицензию, поэтому реванша не будет, а мы настраиваемся на самый высокий показатель, — отметил он.

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В то же время НОК 11 июля представил новую форму сборной Украины для участия в Олимпиаде-2020.

Кроме флага на штанах, на желтой футболке голубым цветом нанесено слово Украина.

Форму спортсменов также продемонстрировали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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