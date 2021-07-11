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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Прапор України та синьо-жовті кольори: збірна представила форму на Олімпіаду-2020

Прапор України та синьо-жовті кольори: збірна представила форму на Олімпіаду-2020

11 липня у Києві відбулися урочисті проводи збірної команди України на літні Олімпійські ігри, які відбудуться з 23 липня до 8 серпня у Токіо.

Національний олімпійський комітет представив нову форму збірної України для участі в Олімпіаді-2020. У заході також взяли участь Анна Добринєва, Наталія Добринська та Анатолій Анатоліч.

Форму українських спортсменів також продемонстрували президенту України Володимиру Зеленському. Крім прапора на штанах, на жовтій футболці блакитним кольором нанесено слово Україна.

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталія Добринська вважає, що нова форма української збірної для Олімпіади-2020 дуже зручна та красива.

– У цій формі спортсмени перебуватимуть на відкритті та закритті (Олімпійських ігор, – Ред.), параді. Є 50 найменувань для спортсменів, вибір буде у кожного. Кожен з них може скомпонувати свій лук, тому всі виглядатимуть фантастично, – поділилася вона.

За словами олімпійської чемпіонки, у цій парадній формі спортсмени представлятимуть Україну на параді. На її думку, українці радітимуть за збірну та пишатимуться українськими олімпійцями.

Олімпійські ігри відбудуться у столиці Японії з 23 липня до 8 серпня. На змагання не допустять глядачів, проте ніщо не завадить українцям вболівати за наших спортсменів.

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