11 липня у Києві відбулися урочисті проводи збірної команди України на літні Олімпійські ігри, які відбудуться з 23 липня до 8 серпня у Токіо.

Національний олімпійський комітет представив нову форму збірної України для участі в Олімпіаді-2020. У заході також взяли участь Анна Добринєва, Наталія Добринська та Анатолій Анатоліч.

????????????Довгоочікувана презентація Олімпійської форми збірної України у Токіо.@Tokyo2020jp pic.twitter.com/R1WII20Tie — НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

Форму українських спортсменів також продемонстрували президенту України Володимиру Зеленському. Крім прапора на штанах, на жовтій футболці блакитним кольором нанесено слово Україна.

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталія Добринська вважає, що нова форма української збірної для Олімпіади-2020 дуже зручна та красива.

– У цій формі спортсмени перебуватимуть на відкритті та закритті (Олімпійських ігор, – Ред.), параді. Є 50 найменувань для спортсменів, вибір буде у кожного. Кожен з них може скомпонувати свій лук, тому всі виглядатимуть фантастично, – поділилася вона.

За словами олімпійської чемпіонки, у цій парадній формі спортсмени представлятимуть Україну на параді. На її думку, українці радітимуть за збірну та пишатимуться українськими олімпійцями.

Олімпійські ігри відбудуться у столиці Японії з 23 липня до 8 серпня. На змагання не допустять глядачів, проте ніщо не завадить українцям вболівати за наших спортсменів.