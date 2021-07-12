Олімпіада-2020: як проводжали збірну України у Токіо

Збірну України провели на Олімпіаду-2020 в Токіо. Літні ігри триватимуть з 23 липня до 8 серпня.

Напередодні кожних Олімпійських ігор народжується нова поштова марка. Це традиція проводів олімпійської збірної.

Перед відльотом української команди до Токіо Укрпошта та Національний олімпійський комітет здійснюють традиційну процедуру спеціального погашення.

На марці зразка 2021-го зображено сонячний диск на тлі гори Фудзіяма, а також оригамі з традиційними українськими та японськими символами.

– Вона унікальна. Ми спробували поєднати Японію і Україну. Наприклад, по краям марки розташована калина та сакура, – пояснює гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Олімпіада в Токіо цього року стане для учасників найважчою. Передусім через відсутність уболівальників на трибунах.

– Я хотів би щоб наші олімпійці витримали той тиск, який буде на них психологічно. Щоб вони показали найкращі результати. Якщо вони покажуть їх, то нам буде чому радіти і пишатися, – зазначає президент НОК України Сергій Бубка.

Україну в Токіо представлятимуть 158 олімпійців у 25-ти видах спорту. Це найменша кількість учасників від країни за всю історію.

Для дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана це будуть дебютні ігри в ролі тренера команди з веслування на байдарках і каное.

Як спортсмен він чотири роки тому запам’ятався тим, що на власному каное передав нецензурний привіт президенту РФ Володимиру Путіну.

Цього року його команда також підготувала сюрприз.

– Ми розмалювали жіночу та чоловічу двійку каное в український орнамент. Там буде також надпис Ukraine. Трішки інтригу ми зробили, – сказав Юрій.

На минулих мультиспортивних стартах Жан Беленюк скандально програв у фіналі росіянину. Нині підготовку поєднував з обов’язками народного обранця.

– Мій конкурент, якому я тоді поступився не буде присутній на цих Іграх. Він не виборов ліцензію, тому реваншу не буде, а ми налаштовуємося на найвищий показник, – зазначив він.

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Водночас НОК 11 липня представив нову форму збірної України для участі в Олімпіаді-2020.

Крім прапора на штанах, на жовтій футболці блакитним кольором нанесено слово Україна.

Форму спортсменів також продемонстрували президенту України Володимиру Зеленському.

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