Оливье, блины и супы: украинский ресторан бесплатно кормит медиков

Заведения общественного питания, оставшись на карантине без своих привычных клиентов, начали угощать обедами врачей. В Киеве, Днепре и Харькове ресторан Мафия с самого начала эпидемии готовит бесплатные ланчи для медиков, обещают так делать до завершения ограничений. Врачи за горячий домашний обед благодарят, потому что в таком стрессе о еде им даже некогда думать.

Меню ежедневно разнообразное, блюда домашние. Ежедневно на приготовление комплексных обедов у поваров уходит, по меньшей мере, 3 часа. Далее продукты фасуют в одноразовую посуду, а каждую порцию в отдельный пакет. Безопасность превыше всего. Перчатки, шапочки и одноразовые халаты у всех работников. Медиков ресторан кормит с начала карантина, более 2 месяцев.

В таком режиме кормить врачей будут до конца карантина.

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