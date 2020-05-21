Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Оливье, блины и супы: украинский ресторан бесплатно кормит медиков

Заведения общественного питания, оставшись на карантине без своих привычных клиентов, начали угощать обедами врачей. В Киеве, Днепре и Харькове ресторан Мафия с самого начала эпидемии готовит бесплатные ланчи для медиков, обещают так делать до завершения ограничений. Врачи за горячий домашний обед благодарят, потому что в таком стрессе о еде им даже некогда думать.

Меню ежедневно разнообразное, блюда домашние. Ежедневно на приготовление комплексных обедов у поваров уходит,  по меньшей мере, 3 часа. Далее продукты фасуют в одноразовую посуду, а каждую порцию в отдельный пакет. Безопасность превыше всего. Перчатки, шапочки и одноразовые халаты у всех работников. Медиков ресторан кормит с начала карантина, более 2 месяцев.

В таком режиме кормить врачей будут до конца карантина.

Факты ICTV ранее писали о том, как одесский бизнес помогает медикам.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ЕС передал партию масок и термометров украинским медикам
ЕС передал партию масок и термометров украинским медикам
Зарплаты медиков: как врач из Полтавы выживает на 48 грн в день
Зарплаты медиков: как врач из Полтавы выживает на 48 грн в день
В Ровенской городской больнице 33 медика заразились Covid-19
В Ровенской городской больнице 33 медика заразились Covid-19
Медикам компенсируют зарплату за время пребывания на самоизоляции
Медикам компенсируют зарплату за время пребывания на самоизоляции
90% не получили надбавки. На Харьковщине протестуют работники скорой помощи
90% не получили надбавки. На Харьковщине протестуют работники скорой помощи
Разносит лекарства и проводит обходы: 16-летняя украинка создала медробота
Разносит лекарства и проводит обходы: 16-летняя украинка создала медробота
Черновицкая область получит 5,6 млн грн для выплат медикам — Минздрав
Черновицкая область получит 5,6 млн грн для выплат медикам — Минздрав
Медики получат защитные костюмы, привезенные из Китая, на следующей неделе — Минздрав
Медики получат защитные костюмы, привезенные из Китая, на следующей неделе — Минздрав

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка