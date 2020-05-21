Олів’є, млинці та супи: український ресторан безкоштовно годує медиків

Заклади громадського харчування, залишившись на карантині без своїх звичних клієнтів, почали частувати обідами лікарів. У Києві, Дніпрі та Харкові ресторан Мафія з самого початку епідемії готує безкоштовні ланчі для медиків, обіцяють так робити до завершення обмежень. Лікарі за гарячий домашній обід дякують, бо в такому стресі про їжу їм навіть ніколи думати.

Меню щодня різноманітне, страви домашні. Щодня на приготування комплексних обідів у кухарів йде щонайменше три години. Далі продукти фасують в одноразовий посуд, а кожну порцію в окремий пакунок. Безпека понад усе. Рукавички, шапочки та одноразові халати у всіх працівників. Медиків ресторан годує з початку карантину, понад 2 місяці.

В такому режимі годуватимуть лікарів до кінця карантину.

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