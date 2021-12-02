Онлайн-супермаркет Cooker декларирует тренд на экологичность

В настоящее время трендом становится забота об окружающей среде. Это экологичность, технологичность, сознание в производстве и потреблении.

Такие тренды декларирует, в частности, и онлайн-супермаркет Cooker, 1 декабря отпраздновавший свой день рождения – ему исполнился год.

Его электровелосипеды стали заметным явлением в столице.

Это популярная во всем мире бизнес-модель, которая сейчас стремительно развивается в Украине. Продукты должны доставиться через 15 минут.

А если кто выбрал обычные пластиковые пакеты, сортировку и утилизацию пластика после использования также взял на себя онлайн-супермаркет.

Сразу после получения продуктов люди могут, по желанию, вернуть упаковку курьеру для дальнейшей утилизации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.