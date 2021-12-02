Онлайн-супермаркет Cooker декларирует тренд на экологичность
В настоящее время трендом становится забота об окружающей среде. Это экологичность, технологичность, сознание в производстве и потреблении.
Такие тренды декларирует, в частности, и онлайн-супермаркет Cooker, 1 декабря отпраздновавший свой день рождения – ему исполнился год.
Его электровелосипеды стали заметным явлением в столице.
Это популярная во всем мире бизнес-модель, которая сейчас стремительно развивается в Украине. Продукты должны доставиться через 15 минут.
А если кто выбрал обычные пластиковые пакеты, сортировку и утилизацию пластика после использования также взял на себя онлайн-супермаркет.
Сразу после получения продуктов люди могут, по желанию, вернуть упаковку курьеру для дальнейшей утилизации.
2021-12-02
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