Онлайн-супермаркет Cooker декларує тренд на екологічність

Нині трендом стає турбота про довкілля. Це екологічність, технологічність, свідомість у виробництві та споживанні.

Такі тренди декларує, зокрема, і онлайн-супермаркет Cooker, який 1 грудня відсвяткував свій день народження – йому виповнився рік.

Його електровелосипеди стали помітним явищем у столиці.

Це популярна у всьому світі бізнес-модель, яка нині стрімко розвивається в Україні. Продукти мають доставитися за 15 хвилин.

А якщо хтось обрав звичайні пластикові пакети, сортування та утилізацію пластику після використання також взяв на себе онлайн-супермаркет.

Одразу після отримання продуктів люди можуть, за бажанням, повернути пакування кур’єру для подальшої утилізації.

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