Отопительный сезон 2022-2023: уменьшат ли температуру в квартирах и домах

Ближайшая зима станет едва ли не самой сложной за все годы независимости Украины. Как идет подготовка к предстоящему отопительному сезону и на сколько придется снижать температуру в квартирах или домах для экономии газа — объяснил министр энергетики Герман Галущенко.

— Нужно исходить из тех показателей, которые есть в европейских государствах, и того, что мы должны потреблять экономно, понимая, что у нас идет война. Это уже звучало от Министерства развития общин и территорий, что речь идет об уменьшении температуры до 18-20 градусов. Это вопрос того, что все мы должны объединиться, чтобы максимально пройти сезон.

По его словам, ожидается сложный отопительный сезон, поскольку российские войска постоянно создают новые риски для Украины, в частности обстреливают станции.

– К сожалению, мы теряем генерации, происходят постоянные обстрелы станций, соответствующих путей снабжения и железной дороги. Мы готовимся очень ответственно, понимая те риски, которые есть. Есть соответствующие планы – они утверждены, мы двигаемся в установленных сроках. Эти планы предусматривают необходимую ремонтную кампанию, соблюдение соответствующего баланса производства электроэнергии и газоснабжения в период отопительного сезона. Мы уверены, что реализуем эти планы.

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