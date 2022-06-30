Опалювальний сезон 2022-2023: чи зменшать температуру у квартирах і будинках

Найближча зима стане ледь не найскладнішою за всі роки незалежності України. Як триває підготовка до майбутнього опалювального сезону та на скільки доведеться зменшувати температуру у квартирах чи будинках для заощадження газу – пояснив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Треба виходити з тих показників, які є в європейських державах, і того, що ми маємо споживати економно, розуміючи, що у нас триває війна. Це вже звучало від Міністерства розвитку громад і територій, що йдеться про зменшення температури до 18-20 градусів. Це питання того, що всі ми маємо об’єднатися, щоб максимально пройти сезон.

За його словами, очікується складний опалювальний сезон, оскільки російські війська постійно створюють нові ризики для України, зокрема обстрілюють станції.

– На жаль, ми втрачаємо генерації, відбуваються постійні обстріли станцій, відповідних шляхів постачання та залізниці. Ми готуємося дуже відповідально, розуміючи ризики. Є відповідні плани – вони затверджені, ми рухаємося в установлених термінах. Ці плани передбачають необхідну ремонтну кампанію, дотримання відповідного балансу виробництва електроенергії та газопостачання в період опалювального сезону. Ми впевнені, що реалізуємо ці плани.

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