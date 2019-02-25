Оперируют даже в утробе матери. В Днепре открылся уникальный детский центр

Не европейская больница, и не частная – в Днепре доступ к сверхсовременным медицинским технологиям в обычной областной больнице уже у украинцев. На современном оборудовании работают медики, которые учились у ведущих европейских специалистов.

Новый хирургический корпус Центра матери и ребенка им. Руднева – детская клиника с уникальными возможностями. Настоящая гордость больницы – сверхсовременные операционные и реабилитационный центр. Построили его за областные деньги.

Смотрите: Справится даже медсестра: в Польше разработали уникальный диагностический прибор

За месяц в больнице уже провели полторы сотни сложнейших операций, и все на современном оборудовании, которое позволяет оперировать детей с экстремально малым весом – от 400г, и даже малышей, которые еще в утробе матери. Здесь новейшие наркозные станции, специальные лампы с видеокамерами, а консилиумы можно проводить в режиме онлайн.

За сутки медучреждение может принять более сотни маленьких пациентов. Его уже называют одним из лучших в Украине. В ближайшее время здесь заработает и центр ортопедии и травматологии.

К слову, занятия с тренером бесплатно: как в Луцке горожане собираются на уличную зарядку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.