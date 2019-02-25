Оперують навіть в утробі матері. У Дніпрі відкрився унікальний дитячий центр

Не європейська лікарня, і не приватна — у Дніпрі доступ до надсучасних медичних технологій в звичайній обласній лікарні вже є у найменших українців. На найсучаснішому обладнанні працюють медики, які навчались у провідних європейських фахівців.

Новий хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва – дитяча клініка з унікальними можливостями. Справжня гордість лікарні – надсучасні операційні та реабілітаційний центр. Звели його за обласні гроші.

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За місяць у лікарні вже провели півтори сотні надскладних операцій, і все на сучасному обладнані, яке дозволяє оперувати дітей з екстремально малою вагою – від 400г, та навіть малюків, які ще в утробі матері. Тут новітні наркозні станції, спеціальні лампи з відеокамерами, а консиліуми можна проводити в режимі онлайн.

За добу медзаклад може прийняти понад сотню маленьких пацієнтів. Його вже називають одним з кращих в Україні. Найближчим часом тут запрацює і центр ортопедії і травматології.

До слова, заняття з тренером безкоштовно: як у Луцьку містяни збираються на вуличну зарядку.

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