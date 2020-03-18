Опрыскивают лестницу, а не салон. Как дезинфицируют общественный транспорт в Киеве

Автобусный парк № 5, один за другим на маршрут выезжает транспорт. Без проверки механика и надлежащей дезинфекции. Максимум куда достает опрыскиватель — лестница. В салон никто и не заходит.

Выяснить, почему такая небрежность трудно. Появлению журналистов здесь не рады. А охранник даже напал на съемочную группу.

Почему не обрабатывали автобусы, которые вышли на маршрут раньше, мужчины объяснили не совсем логично. Да и сами водители не защищены.

Водитель трамвая рассказал, что утром в депо вагоны тоже обрабатывали хоть бы как. Руководство обязало водителей на конечных остановках самостоятельно опрыскивать транспорт. Одна бутылка на двоих водителей.

Маски выдали только кондукторам, и то с сегодняшнего дня (18 марта). Про водителей частных маршруток вообще говорить нечего. Некоторые просто отгородились от пассажиров ширмой. И ничего не дезинфицируют вообще.

Но не только транспорт в столице обрабатывают как попало. Коммунальщики в подъездах иногда появляются только ради фото. Никаких объяснений ЖЭК не дает — у них карантин. И то, что такими действиями могут навредить многим, их не беспокоит.

Факты ICTV ранее писали о том, что Киев не будут закрывать на въезд и выезд во время карантина.

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