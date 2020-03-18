Оприскують сходи, а не салон. Як дезінфікують громадський транспорт у Києві

Автобусний парк № 5, один за одним на маршрут виїжджає транспорт. Без перевірки механіка та належної дезінфекції. Максимум куди дістає оприскувач – сходи. У салон ніхто й не заходить.

Вияснити, чому така недбалість важко. Появі журналістів тут не раді. А охоронець навіть напав на знімальну групу.

Чому не обробляли автобуси, які вийшли на маршрут раніше, чоловіки пояснили не зовсім логічно. Та й самі водії не захищені.

Водій трамваю розповів, що вранці у депо вагони теж обробляли аби як. Керівництво зобов’язало водіїв на кінцевих зупинках самостійно обприскувати транспорт. Одна пляшка на двох водіїв.

Маски видали лише кондукторам, і то відсьогодні (18 березня). Про водіїв приватних маршруток взагалі говорити нічого. Деякі просто відгородилися від пасажирів ширмою. І нічого не дезінфікують взагалі.

Та не лише транспорт у столиці обробляють абияк. Комунальники у під’їздах подекуди з’являються лише заради фото. Жодних пояснень ЖЕК не дає – у них карантин. І те, що такими діями можуть нашкодити багатьом, їх не турбує.

Факти ICTV раніше писали про те, що Київ не закриватимуть на в’їзд і виїзд під час карантину.

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