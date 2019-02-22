Основа моста разваливается! В Ивано-Франковске 55 аварийных переправ

Переправа через Быстрицу-Солотвинскую не только ведет к одному из крупнейших микрорайонов Ивано-Франковска. Это основная и единственная дорога во Львов. 10 лет назад во время большого наводнения движение по мосту перекрывали. От безысходности восстановили, но капитального ремонта так и не провели.

Под низом видно, что основа моста раздвигается. Дыры сквозные. Местами бетонную глыбу укрепляют деревянными подпорками. Надежды, что мост выдержит еще одно наводнение – нет.

Другой мост – через Быстрицу-Надворнянскую, также горную реку. И он единственный в этом направлении на Тернополь. Капитальный ремонт здесь, как и в предыдущем, не проводили четверть века. На мосту нет освещения, лестницы от старости раскрошились.

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Признавать переправы аварийным чиновники не спешат, потому что других заездов в город нет.

На Прикарпатье немедленного ремонта требуют 55 мостов. Ни ремонтировать, ни обследовать их некому. Ведь из двух исследовательских государственных предприятий, которые мониторили состояние переправ в области, не осталось ни одного. К тому же денег на их ремонт из года в год не хватает. Из-за чрезмерной нагрузки и старости, каждый год эксплуатации – это миллионные расходы. Или полное разрушение.

К слову, на Тернопольщине обрушился автомобильный мост: когда отремонтируют.

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