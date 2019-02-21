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Демонтаж Шулявского моста в Киеве – новая дата

Демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода в Киеве начнется с 15 марта.

Шулявка

Об этом сообщает издание Вечерний Киев со ссылкой на достоверные источники.

По их данным, водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры с датой, с которой запрещено въезжать на мост, а также пути объезда.

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Шулявский мост полностью снесут и построят заново примерно за 17 месяцев. Это предусмотрено первой очередью реконструкции. А во время второй – построят правоповоротные заезды в районе завода Большевик.

Ранее КГГА планировала в январе этого года начать демонтаж основных конструкций Шулявского моста. Стоимость реконструкции оценивают в 900 млн грн.

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