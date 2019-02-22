Основа моста розсувається! У Івано-Франківську 55 аварійних переправ

Переправа через Бистрицю-Солотвинську не лише веде до одного з найбільших мікрорайонів Івано-Франківська. Це основна та єдина дорога до Львова. 10 років тому під час великої повені рух мостом перекривали. Від безвиході відновили, але капітального ремонту так і не провели.

Під низом видно, що основа моста розсувається. Діри наскрізні. Місцями бетонну глибу укріплюють дерев’яними підпорами. Надії, що міст витримає ще одну повінь – немає.

Інший міст – через Бистрицю Надвірнянську, також гірську річку. І він також єдиний у цьому напрямку на Тернопіль. Капітальний ремонт тут, як і в попередньому, не проводили чверть століття. На мосту немає освітлення, сходи від старості розкришилися.

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Визнавати переправи аварійним чиновники не поспішають, бо інших заїздів у місто немає.

На Прикарпатті негайного ремонту потребують 55 мостів. Ані ремонтувати, ані обстежувати їх нікому. Адже з двох дослідницьких державних підприємств, які моніторили стан переправ в області, не залишилося жодного. До того ж грошей на їхній ремонт з року в рік не вистачає. Через надмірне навантаження та старість кожен рік експлуатації – це мільйонні витрати. Або й повна руйнація.

До слова, на Тернопільщині обвалився автомобільний міст: коли відремонтують.

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