Последняя капля, которая убедит пригласить Украину: выставка Russian War Crimes в центре Вильнюса

Литва пытается показать миру, кто сейчас больше всего страдает и нуждается в поддержке. Здесь везде украинские флаги, сине-желтым стал даже общественный транспорт. Развевается флаг и на бывшей тюрьме Лукишкес. Она не работает с 2019 года, но с 1904-го увидела многих. Преимущественно здесь содержались уголовники, а ныне литовские художники поместили сюда Путина.

Жительница Вильнюса Индрия водит здесь экскурсии. Говорит, если бы российский диктатор был помещен сюда 5 лет назад, он мог бы покидать камеру очень редко. Раз в день во время прогулки и раз в неделю – принять душ.

Однако на саммите НАТО в центре внимания украинская экспозиция. Проект Russian War crimes уже стал историческим. Выставку со страшными фото из Украины Фонд Виктора Пинчука впервые показал в Давосе в мае 2022 года. Сейчас без нее не происходит ни одно важное международное политическое событие. На НАТО в Вильнюс привезли обновленную версию, ведь Россия убивает украинцев каждый день.

Выставку создали в партнерстве с Офисом президента. Там подсчитали: Украина уже зарегистрировала 113 тысяч российских преступлений. С начала полномасштабного вторжения убиты 10,5 тысячи гражданских.

Основатель Фонда и PinchukArtCentre Виктор Пинчук убежден, такая эмоциональная выставка станет последней каплей, которая убедит членов НАТО пригласить Украину в военный блок сразу после нашей победы и предоставить нам железные гарантии безопасности.

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