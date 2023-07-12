Остання крапля, яка переконає запросити Україну: виставка Russian War Crimes у центрі Вільнюса

Литва намагається показати світу, хто зараз найбільше страждає і потребує підтримки. Тут скрізь українські прапори, синьо-жовтим став навіть громадський транспорт. Майорить український стяг і на колишній в’язниці Лукішкес. Вона не працює з 2019 року, та з 1904 вона побачила багатьох. Переважно тут утримували кримінальних злочинців, а нині литовські митці помістили сюди Путіна.

Мешканка Вільнюса Індрія водить тут екскурсії. Каже, якби російського диктатора помістили сюди 5 років тому, він міг би полишати камеру дуже зрідка. Раз на день під час прогулянки й раз на тиждень прийняти душ.

Однак під час саміту НАТО у центрі уваги тут українська експозиція. Проєкт “Russian War crimes” уже став історичним. Виставку зі страшними фото з України Фонд Віктора Пінчука вперше показав у Давосі у травні 2022 року. Нині без неї відбувається жодна вагома міжнародна політична подія. На НАТО у Вільнюс привезли оновлену версію, адже Росія вбиває українців щодня.

Виставку створили у партнерстві з Офісом президента. Там підрахували: Україна уже зареєструвала 113 000 російських злочинів. Від початку повномасштабного вторгнення убиті 10,5 тисяч цивільних.

Засновник Фонду та PinchukArtCentre Віктор Пінчук переконаний, така емоційна виставка стане останньою краплею, яка переконає членів НАТО запросити Україну до військового блоку одразу після нашої перемоги та надати нам залізні гарантії безпеки.

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