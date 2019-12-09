Отравляют воздух и не пускают проверку: чем вредны выбросы Бурштынской ТЭС

Украинские Карпаты далеко не такие экологически чистые, как мы себе представляем. Потому что в 100 километрах от гор работает одна из самых мощных электростанций на территории западной Украины.

10 лет Бурштынская ТЭС является крупнейшим загрязнителем воздуха, почв и вод. Занимает третье место среди загрязнителей воздуха в государстве.

Жители близлежащих городов и сел уже привыкли к смогу, черному снегу, или пылевым облакам. Но это лишь видимая часть опасности. Загрязнение происходит на глобальном уровне – насыщение атмосферы вредными газами Бурштынской ТЭС, без преувеличения, приводит к увеличению озоновых дыр и развитию парникового эффекта.

Три дымовых трубы Бурштынской ТЭС ежесуточно в атмосферу выбрасывают тысячи кубометров опасных испарений, окислов азота, серы и углерода, большое количество тяжелых металлов. Чем выше труба – тем больше радиус рассеивания.

На Бурштынской ТЭС 12 энергоблоков. Предприятие дает электричество трем миллионам украинцам и продает ее в Словакию, Венгрию и Румынию.

Читайте: Украина заняла 9 место из 10 самых загрязненных стран мира

Город Бурштын в 10 километрах от станции. Люди дышат опасной пылью, которая пачкает одежду, окна и растения. Время от времени жители выходят на митинги с требованием установить современные электрофильтры на дымовые трубы.

Систему контроля выбросов на Бурштынской ТЭС не показывают никому. Мол, это стратегический объект. На производство не пускают даже экоинспекцию. Последний раз его проверяли три года назад. Но дальше дело не пошло.

Представители ТЭС заверили, что там следят за уровнем выбросов, контролируют ситуацию и работают над снижением опасных показателей. На всех 12 энергоблоках электрофильтры работают непрерывно, три из них – новые. Но у активистов совсем другая картина – они фиксируют превышение допустимых норм втрое.

Показатели Минэнергетики и защиты окружающей среды также неумолимы – в прошлом году ТЭС выбросила на 30 тыс. тонн вредных веществ больше – всего 180 тыс. тонн. Несмотря на это, стационарных постов, которые мониторили бы выбросы, станция до сих пор не установила.

Получается, что никакой управы на загрязнителей воздуха нет. Пока государство не вернет контроль над такими предприятиями. Все, экология оставаться на совести владельцев промышленных гигантов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине в пяти городах зафиксировали повышенное загрязнение воздуха.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.