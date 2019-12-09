Отруюють довкілля і не пускають перевірку: чим шкідливі викиди Бурштинської ТЕС

Українські Карпати далеко не такі екологічно чисті, як ми собі уявляємо. Бо за 100 кілометрів від гір працює одна із найпотужніших електростанцій на території західної України.

10 років Бурштинська ТЕС є найбільшим забруднювачем повітря, ґрунтів та вод. Займає третє місце серед забруднювачів повітря в державі.

Мешканці довколишніх міст та сіл уже звикли до смогу, чорного снігу, чи пилових хмар. Та це лише видима частина небезпеки. Забруднення відбувається на глобальному рівні – насичення атмосфери шкідливими газами Бурштинської ТЕС, без перебільшення, призводить до збільшення озонових дір і розвитку парникового ефекту.

Три димових труби Бурштинської ТЕС щодоби в атмосферу викидають тисячі кубометрів небезпечних випарів, окисів азоту, сірки та вуглецю, велику кількість важких металів. Що вища труба – то більший радіус розсіювання.

На Бурштинській ТЕС 12 енергоблоків. Підприємство дає електрику трьом мільйонам українців та продає її до Словаччини, Угорщини і Румунії.

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Місто Бурштин за 10 кілометрів від станції. Люди дихають небезпечним пилом, який забруднює одяг, вікна та рослини. Час від часу мешканці виходять на мітинги з вимогою встановити сучасні електрофільтри на димові труби.

Систему контролю викидів на Бурштинській ТЕС не показують нікому. Мовляв, це стратегічний об’єкт. На виробництво не пускають навіть екоінспекцію. Востаннє його перевіряли три роки тому. Але далі справа не пішла.

Представники ТЕС запевнили, що там пильнують за рівнем викидів, контролюють ситуацію та працюють над зниженням небезпечних показників. На всіх 12 енергоблоках електрофільтри працюють безперервно, три з них – нові. Але в активістів геть інша картина – вони фіксують перевищення допустимих норм втричі.

Показники Міненергетики та захисту довкілля також невблаганні – торік ТЕС викинула на 30 тис. тонн шкідливих речовин більше – усього 180 тис. тонн. Попри це, стаціонарних постів, які б моніторили викиди, станція досі не встановила.

Тож виходить, що жодної управи на забруднювачів повітря немає. Поки держава не поверне контроль над такими підприємствами, екологія залишатиметься на совісті власників промислових гігантів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні в п’яти містах зафіксували підвищене забруднення повітря.

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