Признак того, что Путин проиграл – реакция мира на объявление мобилизации в РФ

Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях и объявление частичной мобилизации в РФ не оставили безразличными международных политиков. В целом мир на стороне Украины. Факты ICTV собрали реакцию политиков на недавние заявления Путина и рашистов.

Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк назвала референдумы, мобилизацию и ядерный шантаж признаком того, что глава Кремля проиграл. Об этом она написала в своем Twitter.

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что Путин нарушает собственные обещания.

(7/7) Putin is accepting greater political risk by undermining the fiction that Russia is neither in a war nor a national crisis in the hope of generating more combat power. — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 21, 2022

А заместитель британского министра иностранных дел Джиллиан Киган добавила, что заявление Путина о частичной мобилизации в России – это тревожный сигнал об эскалации.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас отметил, что российский диктатор сделал свое объявление прямо на Международный день мира. Он подчеркнул, что Украине нужна победа на ее собственных условиях с уважением к суверенитету и территориальной целостности.

Не обошел тему стороной и спикер Еврокомиссии Петер Стано. Он сказал, что заявления Путина свидетельствуют, что тот не заинтересован в мире.

– Эти заявления также четкий сигнал всему международному сообществу, особенно во время проведения Генассамблеи ООН, что он стремится только продолжать разрушительную войну, которая уже имеет много плохих последствий по всему миру, не только в Украине, – подчеркнул он.

Традиционно отреагировал и Китай, призвав Украину и Россию начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить общие проблемы безопасности.

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