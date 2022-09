Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях и объявление частичной мобилизации в РФ не оставили безразличными международных политиков. В целом мир на стороне Украины. Факты ICTV собрали реакцию политиков на недавние заявления Путина и рашистов.

Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк назвала референдумы, мобилизацию и ядерный шантаж признаком того, что глава Кремля проиграл. Об этом она написала в своем Twitter.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что Путин нарушает собственные обещания.

(7/7)

Putin is accepting greater political risk by undermining the fiction that Russia is neither in a war nor a national crisis in the hope of generating more combat power.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 21, 2022