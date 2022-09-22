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Признак того, что Путин проиграл – реакция мира на объявление мобилизации в РФ

Оксана Лотоцкая журналист программы Факты ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях и объявление частичной мобилизации в РФ не оставили безразличными международных политиков. В целом мир на стороне Украины. Факты ICTV собрали реакцию политиков на недавние заявления Путина и рашистов.

Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк назвала референдумы, мобилизацию и ядерный шантаж признаком того, что глава Кремля проиграл. Об этом она написала в своем Twitter.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что Путин нарушает собственные обещания.

А заместитель британского министра иностранных дел Джиллиан Киган добавила, что заявление Путина о частичной мобилизации в России – это тревожный сигнал об эскалации.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас отметил, что российский диктатор сделал свое объявление прямо на Международный день мира. Он подчеркнул, что Украине нужна победа на ее собственных условиях с уважением к суверенитету и территориальной целостности.

Не обошел тему стороной и спикер Еврокомиссии Петер Стано. Он сказал, что заявления Путина свидетельствуют, что тот не заинтересован в мире.

– Эти заявления также четкий сигнал всему международному сообществу, особенно во время проведения Генассамблеи ООН, что он стремится только продолжать разрушительную войну, которая уже имеет много плохих последствий по всему миру, не только в Украине, – подчеркнул он.

Традиционно отреагировал и Китай, призвав Украину и Россию начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить общие проблемы безопасности.

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