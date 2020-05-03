Пятилетняя девочка из Прикарпатья организовала онлайн-уроки китайского языка

Домашняя изоляция для многих открывает новые возможности. На Прикарпатье пятилетняя девочка начала преподавать китайский язык. С начала карантина ребенок ежедневно записывает видео, где учит китайских слов и различных бытовых фраз.

В этих коротких видео Николь считает, танцует, поет, рассказывает о животных, цвета, национальные блюда, рассказывает сказки, ходит с друзьями в горы. Девочка делает это настолько качественно и артистично, что предложения о совместном обучении и запись уроков онлайн уже поступают из других стран. Подробнее в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как выучить иностранные языки, не выходя из дома.

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