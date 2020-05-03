Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Пятилетняя девочка из Прикарпатья организовала онлайн-уроки китайского языка

Домашняя изоляция для многих открывает новые возможности. На Прикарпатье пятилетняя девочка начала преподавать китайский язык. С начала карантина ребенок ежедневно записывает видео, где учит китайских слов и различных бытовых фраз.

В этих коротких видео Николь считает, танцует, поет, рассказывает о животных, цвета, национальные блюда, рассказывает сказки, ходит с друзьями в горы. Девочка делает это настолько качественно и артистично, что предложения о совместном обучении и запись уроков онлайн уже поступают из других стран. Подробнее в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как выучить иностранные языки, не выходя из дома.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Поддержка и осуждение: как чиновники отреагировали на ослабление карантина в Черкассах
Поддержка и осуждение: как чиновники отреагировали на ослабление карантина в Черкассах
Дерзкое отношение к карантину: в Одессе объяснили вспышку Covid-19
Дерзкое отношение к карантину: в Одессе объяснили вспышку Covid-19
Первая брачная ночь и тур в ад — 7 видео Дизель Шоу, которые стоит посмотреть
Первая брачная ночь и тур в ад — 7 видео Дизель Шоу, которые стоит посмотреть
Объясняют и раздают маски. Как в Черкассах полиция борется с нарушителями карантина
Объясняют и раздают маски. Как в Черкассах полиция борется с нарушителями карантина
Карантин в Израиле: школы возобновляют работу
Карантин в Израиле: школы возобновляют работу
Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин
Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин
Минздрав готовит перечень требований, которые позволят работать кофейням и салонам красоты
Минздрав готовит перечень требований, которые позволят работать кофейням и салонам красоты
В двух областях Украины за сутки не обнаружили новых случаев Covid-19
В двух областях Украины за сутки не обнаружили новых случаев Covid-19

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка