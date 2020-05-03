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П’ятирічна дівчинка з Прикарпаття організувала онлайн-уроки з китайської мови

Домашня ізоляція для багатьох відкриває нові можливості. На Прикарпатті п’ятирічна дівчинка  почала викладати китайську мову. Від початку карантину дитина щоденно записує відео, де навчає китайських слів та різноманітних побутових фраз.

У цих коротких відео Ніколь рахує, танцює, співає, розповідає про тварин, кольори, національні страви, розказує казки, ходить з друзями у гори. Дівчинка робить це настільки якісно та артистично, що пропозиції про спільне навчання та запис уроків онлайн уже надходять з інших країн. Докладніше у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як вивчити іноземні мови, не виходячи з дому.

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