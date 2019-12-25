Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Папа Римский в рождественской речи вспомнил Украину

Традиционно в Ватикане в Соборе святого Петра отслужили праздничную Рождественскую мессу. Ночью во время торжественной службы Папа Римский Франциск призвал верующих к смирению и любви к Господу и ближним.

Папа призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, а также в Украине. Послушать мессу собрались тысячи верующих со всего мира, которые собрались на площади святого Петра. Особенно трогательная часть службы – поклонения фигуре Христа-младенца, которую ежегодно в этот день размещают в храме.

Читайте: Роналду празднует Рождество на море с семьей и Санта-Клаусом

Праздничную рождественскую мессу в Вифлееме, где более 2 тысячелетия назад родился Христос, отправил католический архиепископ Иерусалима. Традиционно это торжественное богослужение провели в церкви Рождества Христова – месте паломничества миллионов верующих со всего мира. В эти дни Вифлеем принимает сотни гостей – они съехались со всего мира, чтобы встретить Рождество в особенном, святом месте.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Гончарук поздравил украинцев с Рождеством 2019.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Роналду празднует Рождество на море с семьей и Санта-Клаусом
Счастливого Рождества! В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице
В Австралии пожарные развезли рождественские подарки пострадавшим от катастрофы детям
Вертеп, колядки и молитвы. Как празднуют Рождество во Львове
Поздравления с католическим Рождеством
Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
Какие елки выбирают американцы на Рождество и сколько они стоят
Как будет работать Укрпочта на Новый год и Рождество – график

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка