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Папа Римський у різдвяній промові згадав Україну

Традиційно у Ватикані у Соборі святого Петра відслужили святкову Різдвяну месу. Вночі під час урочистої служби Папа Римський Франциск закликав вірян до смирення та любові до Господа й ближніх.

Папа закликав до миру у Святій Землі, Сирії, Лівані, Ємені, Іраку, Венесуелі, а також в Україні. Послухати месу зібралися тисячі вірян з усього світу, які зібралися на площі святого Петра. Особливо зворушлива частина служби – поклоніння фігурі Христа-немовляти, яку щороку цього дня розміщують у храмі.

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Святкову різдвяну месу у Вифлеємі, де понад 2 тисячоліття тому народився Христос, відправив католицький архієпископ Єрусалима. Традиційно це урочисте богослужіння провели у церкві Різдва Христового – місці паломництва мільйонів прочан з усього світу. У ці дні Вифлеєм приймає сотні гостей – вони з’їхалися з усього світу, щоб зустріти Різдво в особливому, святому місці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Гончарук привітав українців з Різдвом 2019.

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