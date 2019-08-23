Патриотические флешмобы и развертывания стягов: как отмечают День флага в Украине

Украина отмечает День государственного флага.

Главный символ государства – национальный флаг – торжественно подняли на Софийской площади в столице. Вместе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским сине-желтый флаг поднимали Герой Украины Владимир Гринюк, полковник Нацгвардии Сергей Рекун, а также Анастасия Каминская, дочь военного летчика Сергея Каминского, который погиб в июне 2014-го возле Славянска.

Президент присвоил новые почетные наименования для 8 боевых воинских частей. Завершились торжества показательным выступлением Почетного караула Национальной гвардии Украины.

День Флага 23 августа Украина отмечает уже 15 лет, соответствующий указ принял президент Леонид Кучма в 2004-м. В день праздника знамя чтят по всей Украине.

6-метровый флаг подняли на самую высокую в Украине мачту – на кургане Хортицы, где он развивается на высоте 90 метров над уровнем Днепра. Почтить символ пришли военнослужащие, готовые отдать за него жизнь во время ожесточенных боев на востоке. Для них это – настоящий символ борьбы за свободу страны.

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Огромный флаг традиционно развернули на Потемкинской лестнице Одессы. Длина – 28 метров, как и лет независимости государства. Все происходило под музыку оркестра военно-морских сил Украины. Военные моряки в руках держали желто-голубые кораблики в знак поддержки политзаключенных российского режима.

В Виннице более 200 нацгвардейцев и детей создали живую карту Украины. Говорят: это символ стремления к миру и спокойствию в Украине.

Золотоноша в Черкасской области сегодня стала желто-голубой. Праздник флага отметили массовым исполнением гимна на центральной площади и патриотическим флэшмобом. Горожане нарядились в вышиванки и цвета украинского флага.

Огромный сине-желтый украинский флаг развернули в Ужгороде – длиной 100 метров. Участие в акции приняли сотни закарпатцев и шествиями понесли его по центральным улицам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинцы отмечают День флага.

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