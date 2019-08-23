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Патріотичні флешмоби та розгортання стягів: як відзначають День прапора в Україні

Україна відзначає День державного прапора.

Головний символ держави – національний стяг – урочисто підняли на Софійській площі у столиці. Разом із верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським синьо-жовтий прапор піднімали Герой України Володимир Гринюк, полковник Нацгвардії Сергій Рекун , а також Анастасія Камінська, донька військового льотчика Сергія Камінського, який загинув у червні 2014-го поблизу Слов’янська.

Президент присвоїв нові почесні найменування для 8 бойових військових частин. Завершилися урочистості показовим виступом Почесної варти Національної гвардії України.

День Прапора 23 серпня Україна відзначає вже 15 років, відповідний указ ухвалив президент Леонід Кучма 2004-го. У день свята стяг шанують по всій Україні.

6-метровий прапор підняли на найвищу в Україні щоглу – на кургані Хортиці, де він розвівається на висоті 90 метрів над рівнем Дніпра. Вшанувати символ прийшли військовослужбовці, готові віддати за нього життя під час запеклих боїв на сході. Для них це – справжній символ боротьби за свободу країни.

Читайте:  День прапора України – найкращі привітання зі святом

Величезний прапор традиційно розгорнули на Потьомкінських сходах Одеси. Довжина – 28 метрів, як і років незалежності держави. Усе відбувалося під музику оркестру військово-морських сил України. Військові моряки у руках тримали жовто-блакитні кораблики на знак підтримки політв’язнів російського режиму.

У Вінниці понад 200 нацгвардійців і дітлахів створили живу карту України. Кажуть: це символ прагнення до миру та спокою в Україні.

Золотоноша на Черкащині сьогодні стала жовто-блакитною. Свято прапора відзначили масовим виконанням гімну на центральній площі і патріотичним флешмобом. Городяни вбралися у вишиванки та кольори українського стягу.

Велетенський синьо-жовтий український стяг розгорнули в Ужгороді – завдовжки 100 метрів. Участь в акції взяли сотні закарпатців й урочистою ходою понесли його центральними вулицями.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці відзначають День прапора.

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