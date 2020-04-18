Печуть паски та розфарбовують яйця. Як зустріти Великдень вдома

Сьогодні (18 квітня) Великодня субота, або як її ще називають тиха. Бо веселитися ще не можна – піст, втім, саме час завершити останні приготування до пасхальної літургії.

Традиційно господині печуть паски, дітлахи розфарбовують яйця. Разом родина складає кошик. Туди ще кладуть запашні домашні ковбаси, молочні продукти, такі як сир та масло, а ще хрін, який символізує силу духу та сіль.

Цьогоріч пандемія внесла свої корективи у святкування Великодня. Вперше самі ж священнослужителі просять вірян залишитись вдома, подивитись пасхальну літургію он-лайн.

Святити великодні кошики кожна родина теж буде самостійно. Якщо зберегли свячену воду із Йордана можна використати її, або купити уже окроплену паску в магазині. Отці увесь тиждень чергували на хлібозаводах для того, аби усім вистачило освяченої.

Важливо пам’ятати – дотримання таких простих правил може вберегти життя багатьох українців. Тож як в умовах карантину родини готуються відзначати Великдень.

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