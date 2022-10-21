Переговоры не прекращаются, но аргументы те же: Резников о передаче систем Patriot

Приоритетом военной помощи союзников Украины сегодня является закрытие неба. Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в сегодняшнем разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином они подвели итоги последней встречи в формате Рамштайн.

— Был серьезный разговор по нашему запросу – это противовоздушная оборона. Наши кремлевские враги продолжили терроризировать (украинские города, — Ред.), используя крылатые ракеты и дроны иранского производства против гражданских объектов и инфраструктуры.

Резников добавил, что союзники поражены жестокостью последних российских атак, но это лишь стимулирует их усиливать поддержку Украины.

— Вопрос усталости от этой войны вообще не обсуждается, наоборот, партнеры были возбуждены в хорошем понимании этого слова, и мы продвинулись более оперативно в теме защиты украинского неба.

Также министр подтвердил, что страна ведет переговоры о передаче ПВО Patriot на разных уровнях.

— Не прекращаются (переговоры о предоставлении систем Patriot – Ред.). Начиная с уровня президентов, дальше уже мой уровень с Остином, Кулебы с Блинкеном, Ермака с Салливаном, наш посол, даже нардепы. Все вовлечены в это. Но аргументы те же: система Patriot очень дорогая и сложная в освоении, нужно учиться не один месяц, – отметил Резников.

По его словам, принято решение, дающее удовлетворить потребность Украины в системах ПВО проще и быстрее. Изготовление Patriot – это время.

Министр считает, что через несколько месяцев удастся значительно усилить воздушную оборону. Резников подчеркнул, что даже самые современные системы мира не гарантируют закрытия неба на 100%. Если это удается сделать хотя бы на 80%, это считается очень высоким результатом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.