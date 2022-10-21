Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Переговори не припиняються, але аргументи ті ж: Резніков про передачу систем Patriot

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач

Пріоритетом військової допомоги союзників України сьогодні є закриття неба. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, у сьогоднішній розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном вони підбили підсумки останньої зустрічі у форматі Рамштайн.

— Була серйозна розмова по нашому запиту – це протиповітряна оборона. Наші кремлівські вороги продовжили тероризувати (українські міста, – Ред.), використовуючи крилаті ракети та дрони іранського виробництва проти цивільних об’єктів та інфраструктури.

Резніков додав, що союзники вражені жорстокістю останніх російських атак, але це лише стимулює їх посилювати підтримку України.

— Питання втоми від цієї війни взагалі не обговорюється, навпаки, партнери були збуджені, у хорошому розумінні цього слова, і ми просунулися оперативніше в темі захисту українського неба.

Також міністр підтвердив, що країна веде переговори про передачу ППО Patriot на різних рівнях.

— Не припиняються (переговори про надання систем Patriot, – Ред.). Починаючи від рівня президентів, далі вже мій рівень з Остіном, Кулеби з Блінкеном, Єрмака з Салліваном, наш посол, навіть нардепи. Усі залучені до цього. Але аргументи ті ж: система Patriot дуже дорога і складна в освоєнні, треба вчитися не один місяць, – зазначив Резніков.

За його словами, ухвалено рішення, що дає задовольнити потребу України в системах ППО простіше та швидше. Виготовлення Patriot – це час.

Читайте
У Конгресі пропонують передати Україні системи Patriot та ракети, що призначались для Саудівської Аравії

Міністр вважає, що за кілька місяців вдасться значно посилити повітряну оборону. Резніков наголосив, що навіть найсучасніші системи світу не гарантують закриття неба на всі 100%. Якщо це вдається зробити хоча б на 80%, таке вважається дуже високим результатом.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бадоєва та Сєдокова: група Єрмака-Макфола підготувала карту санкцій проти пропагандистів РФ
Бадоєва та Сєдокова: група Єрмака-Макфола підготувала карту санкцій проти пропагандистів РФ
Серія вибухів у Харкові та ракетні удари по Запоріжжю: що відбувається на 240-й день війни (онлайн)
Серія вибухів у Харкові та ракетні удари по Запоріжжю: що відбувається на 240-й день війни (онлайн)
ЗСУ знищили 10 інструкторів з Ірану, що навчали окупантів користування дронами Shahed-136 – ЗМІ
ЗСУ знищили 10 інструкторів з Ірану, що навчали окупантів користування дронами Shahed-136 – ЗМІ
На Сході та Півдні України тривають бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу – Зеленський
На Сході та Півдні України тривають бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу – Зеленський
Відновлення техніки і систем ППО: Зеленський зібрав засідання Ставки верховного головнокомандувача
Відновлення техніки і систем ППО: Зеленський зібрав засідання Ставки верховного головнокомандувача
ЗСУ здійснили стабілізаційні заходи у шести селах на Херсонщині – ОК Південь
ЗСУ здійснили стабілізаційні заходи у шести селах на Херсонщині – ОК Південь
У Бериславі припинила діяльність окупаційна влада, з міста тікають колаборанти – Генштаб
У Бериславі припинила діяльність окупаційна влада, з міста тікають колаборанти – Генштаб
У Херсонській області окупанти викрали 46 дітей до п’яти років – ОВА
У Херсонській області окупанти викрали 46 дітей до п’яти років – ОВА
Знайшли помилку в тексті?
Помилка