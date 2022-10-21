Переговори не припиняються, але аргументи ті ж: Резніков про передачу систем Patriot

Пріоритетом військової допомоги союзників України сьогодні є закриття неба. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, у сьогоднішній розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном вони підбили підсумки останньої зустрічі у форматі Рамштайн.

— Була серйозна розмова по нашому запиту – це протиповітряна оборона. Наші кремлівські вороги продовжили тероризувати (українські міста, – Ред.), використовуючи крилаті ракети та дрони іранського виробництва проти цивільних об’єктів та інфраструктури.

Резніков додав, що союзники вражені жорстокістю останніх російських атак, але це лише стимулює їх посилювати підтримку України.

— Питання втоми від цієї війни взагалі не обговорюється, навпаки, партнери були збуджені, у хорошому розумінні цього слова, і ми просунулися оперативніше в темі захисту українського неба.

Також міністр підтвердив, що країна веде переговори про передачу ППО Patriot на різних рівнях.

— Не припиняються (переговори про надання систем Patriot, – Ред.). Починаючи від рівня президентів, далі вже мій рівень з Остіном, Кулеби з Блінкеном, Єрмака з Салліваном, наш посол, навіть нардепи. Усі залучені до цього. Але аргументи ті ж: система Patriot дуже дорога і складна в освоєнні, треба вчитися не один місяць, – зазначив Резніков.

За його словами, ухвалено рішення, що дає задовольнити потребу України в системах ППО простіше та швидше. Виготовлення Patriot – це час.

Міністр вважає, що за кілька місяців вдасться значно посилити повітряну оборону. Резніков наголосив, що навіть найсучасніші системи світу не гарантують закриття неба на всі 100%. Якщо це вдається зробити хоча б на 80%, таке вважається дуже високим результатом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.